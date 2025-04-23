Китай заборонив постачання рідкоземельних елементів до оборонних підприємств США

Уряд Китаю заборонив південнокорейським компаніям постачати продукцію, що містить китайські рідкоземельні елементи, до оборонних підприємств США, а також попередив про санкції, у випадку невиконання даних вимог. Про це інформує видання Korea Economic Daily, посилаючись на джерела в уряді та компаніях, передає УНН.

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За даними джерел, деякі компанії, які виробляють трансформатори, батареї, дисплеї, електромобілі, авіакосмічне й медичне обладнання у вівторок, 22 квітня офіційні повідомлення від Міністерства торгівлі Китаю з вимогою обмежити експорт будь-якого енергетичного обладнання.

У листі, який також були попередження про можливі санкції у разі порушення експортних обмежень

Компанії побоюються, що Пекін може заблокувати продаж металів - йдеться у дописі видання.

Зазначається, що це перший випадок, коли Пекін офіційно прийняв експортний контроль щодо неамериканських компаній з провідними економічними країнами світу і розпочали з Кореї.

Міністерство промисловості Південної Кореї заявило в середу, що перевіряє цю інформацію у китайського уряду та вітчизняних компаній.

На цей момент не підтверджено, що південнокорейські компанії отримали офіційного листа від китайського уряду, як зазначалося в повідомленн - йдеться в заяві міністерства.

На початку квітня Китай запровадив обмеження на експорт рідкоземельних елементів у рамках широкої відповіді на американські мита. Обмеження торкнулися поставок мінералів, що використовуються у виробництві зброї, електроніки та споживчих товарів.

Відтепер експортерам потрібно подавати заявку на ліцензію до Міністерства комерції КНР - це малопрозора процедура, яка може тривати від 6–7 тижнів до кількох місяців.

Китай виробляє близько 90% світового обсягу рідкоземельних елементів - групи з 17 хімічних елементів. Уряд США має певні запаси таких елементів, але їх недостатньо для довгострокового забезпечення військово-промислового комплексу.

Нагадаємо

Китай посилює заходи у відповідь на мита США, розширюючи список товарів під митом та обмежуючи експорт мінералів.

Китай заборонив експорт стратегічних металів до США у відповідь на торгівельні обмеження, запроваджені Вашингтоном