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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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Financial Times

MIM-104 Patriot

Китай запретил поставки редкоземельных элементов на оборонные предприятия США

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Южнокорейским компаниям запретили экспорт продукции с китайскими редкоземельными элементами на оборонные предприятия США. Китай усиливает контроль за экспортом в ответ на американские пошлины.

Китай запретил поставки редкоземельных элементов на оборонные предприятия США

Правительство Китая запретило южнокорейским компаниям поставлять продукцию, содержащую китайские редкоземельные элементы, на оборонные предприятия США, а также предупредило о санкциях в случае невыполнения данных требований. Об этом информирует издание Korea Economic Daily, ссылаясь на источники в правительстве и компаниях, передает УНН.

Детали

По данным источников, некоторые компании, производящие трансформаторы, батареи, дисплеи, электромобили, авиакосмическое и медицинское оборудование во вторник, 22 апреля, получили официальные сообщения от Министерства торговли Китая с требованием ограничить экспорт любого энергетического оборудования.

В письме также были предупреждения о возможных санкциях в случае нарушения экспортных ограничений

Компании опасаются, что Пекин может заблокировать продажу металлов

- говорится в заметке издания.

Отмечается, что это первый случай, когда Пекин официально принял экспортный контроль в отношении неамериканских компаний с ведущими экономическими странами мира и начали с Кореи.

Министерство промышленности Южной Кореи заявило в среду, что проверяет эту информацию у китайского правительства и отечественных компаний.

На данный момент не подтверждено, что южнокорейские компании получили официальное письмо от китайского правительства, как отмечалось в сообщении

- говорится в заявлении министерства.

В начале апреля Китай ввел ограничения на экспорт редкоземельных элементов в рамках широкого ответа на американские пошлины. Ограничения коснулись поставок минералов, используемых в производстве оружия, электроники и потребительских товаров.

Отныне экспортерам необходимо подавать заявку на лицензию в Министерство коммерции КНР - это малопрозрачная процедура, которая может длиться от 6–7 недель до нескольких месяцев.

Китай производит около 90% мирового объема редкоземельных элементов - группы из 17 химических элементов. У правительства США есть определенные запасы таких элементов, но их недостаточно для долгосрочного обеспечения военно-промышленного комплекса.

Напомним

Китай усиливает меры в ответ на пошлины США, расширяя список товаров под пошлиной и ограничивая экспорт минералов. 

Китай запретил экспорт стратегических металлов в США в ответ на торговые ограничения, введенные Вашингтоном03.12.24, 18:31 • 19335 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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