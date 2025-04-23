Китай запретил поставки редкоземельных элементов на оборонные предприятия США
Киев • УНН
Южнокорейским компаниям запретили экспорт продукции с китайскими редкоземельными элементами на оборонные предприятия США. Китай усиливает контроль за экспортом в ответ на американские пошлины.
Правительство Китая запретило южнокорейским компаниям поставлять продукцию, содержащую китайские редкоземельные элементы, на оборонные предприятия США, а также предупредило о санкциях в случае невыполнения данных требований. Об этом информирует издание Korea Economic Daily, ссылаясь на источники в правительстве и компаниях, передает УНН.
Детали
По данным источников, некоторые компании, производящие трансформаторы, батареи, дисплеи, электромобили, авиакосмическое и медицинское оборудование во вторник, 22 апреля, получили официальные сообщения от Министерства торговли Китая с требованием ограничить экспорт любого энергетического оборудования.
В письме также были предупреждения о возможных санкциях в случае нарушения экспортных ограничений
Компании опасаются, что Пекин может заблокировать продажу металлов
Отмечается, что это первый случай, когда Пекин официально принял экспортный контроль в отношении неамериканских компаний с ведущими экономическими странами мира и начали с Кореи.
Министерство промышленности Южной Кореи заявило в среду, что проверяет эту информацию у китайского правительства и отечественных компаний.
На данный момент не подтверждено, что южнокорейские компании получили официальное письмо от китайского правительства, как отмечалось в сообщении
В начале апреля Китай ввел ограничения на экспорт редкоземельных элементов в рамках широкого ответа на американские пошлины. Ограничения коснулись поставок минералов, используемых в производстве оружия, электроники и потребительских товаров.
Отныне экспортерам необходимо подавать заявку на лицензию в Министерство коммерции КНР - это малопрозрачная процедура, которая может длиться от 6–7 недель до нескольких месяцев.
Китай производит около 90% мирового объема редкоземельных элементов - группы из 17 химических элементов. У правительства США есть определенные запасы таких элементов, но их недостаточно для долгосрочного обеспечения военно-промышленного комплекса.
Напомним
Китай усиливает меры в ответ на пошлины США, расширяя список товаров под пошлиной и ограничивая экспорт минералов.
Китай запретил экспорт стратегических металлов в США в ответ на торговые ограничения, введенные Вашингтоном03.12.24, 18:31 • 19335 просмотров