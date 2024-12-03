Китай запретил экспорт стратегических металлов в США в ответ на торговые ограничения, введенные Вашингтоном

После того, как США в понедельник ввели еще один раунд крупномасштабного экспортного контроля, призванного затруднить Китаю разработку искусственного интеллекта для своих военных, правительство Си Цзиньпина готово нацелиться на экономические интересы Запада.

Передает УНН со ссылкой на FT.

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Китай запретил поставки в США нескольких минералов и металлов, используемых в производстве полупроводников и в военной области.

Во вторник министерство торговли Китая заявило, что запретит экспорт в США товаров двойного назначения, которые включают галлий, Германий, сурьму и сверхтвердые материалы, а также введет более строгий контроль за графитом.

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Отдельно четыре крупные торговые ассоциации Китая, представляющие интернет, автомобильную, полупроводниковую и коммуникационную отрасли, отреагировали на шаги США, сказав членам сократить закупки американских чипов.

Продукция американских чипсов больше не является безопасной и надежной, и соответствующие китайские промышленные предприятия должны быть осторожны при закупке чипов в США - заявили в ассоциации промышленности полупроводников Китая.

Соответствующие меры были приняты после того, как в понедельник США ввели экспортный контроль, с целью усложнить разработку Китаем искусственного интеллекта для своих военных.

Дополнение

Китай уже усилил контроль над экспортом в ответ на ужесточение санкций в отношении чипсов со стороны США и их союзников. Существующие ограничения на поставки Германия и галлия привели к почти вдвое удорожанию минералов в Европе.

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Последний запрет Китая на поставки в США ясно показывает, что правительство президента Си Цзиньпина готово нацелиться на экономические интересы Запада, чтобы ответить на ограничения Вашингтона на чипы.

Китай ранее пришел к выводу, что сдерживание огня замедлит темпы отделения, но теперь они пришли к выводу, что сдерживание огня просто вызывает ужесточение санкций США и что им нужно отступить, чтобы наложить расходы - сказал Скотт Кеннеди, эксперт по Китаю в CSIS. Вашингтонский аналитический центр.

По данным Геологической службы США, Китай производит 98% мировых запасов галлия и 60% Германия.

Напомним

УНН передавал, что США вводят третий санкционный режим за три года против китайской полупроводниковой промышленностиИ. ограничения коснутся 140 компаний, включая Piotech, которым понадобится специальная лицензия для сотрудничества с американскими поставщиками.

Обнародованные в понедельник меры контроля США включали более жесткие ограничения на экспорт критических инструментов для производства полупроводников и запрет на экспорт в Китай передовых чипов памяти с высокой пропускной способностью (HBM), ключевых компонентов продуктов искусственного интеллекта.