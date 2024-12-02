У Филиппин обнаружили российскую подводную лодку: президент островной страны выразил беспокойство
Киев • УНН
Фрегат ВМС Филиппин обнаружил российскую подводную лодку UFA 490 в 80 морских милях от побережья. Президент Филиппин выразил обеспокоенность по поводу присутствия лодки в исключительной экономической зоне страны.
Фрегат ВМС Филиппин Jose Rizal установил радиосвязь с российской подводной лодкой и подтвердил ее идентификацию. Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Российская ударная подводная лодка была обнаружена у филиппинского побережья в Южно-Китайском море.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что присутствие российской ударной подводной лодки в исключительной экономической зоне (СЭЗ) Филиппин в Южно-Китайском море вызывает "очень беспокойство".
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"Это вызывает беспокойство. Любое вторжение в Западно-Филиппинское море, нашу СЭЗ, наши базовые линии вызывает беспокойство", — сказал Маркос журналистам, имея в виду часть Южно-Китайского моря в морской зоне Филиппин.
Российская подводная лодка класса "Кило" была замечена в 80 морских милях от западной провинции Западный Миндоро 28 ноября. Об этом заявил в понедельник представитель ВМС Филиппин Рой Винсент Тринидад, подтвердив сообщение филиппинской газеты Daily Inquirer.
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Фрегат ВМС Филиппин Jose Rizal установил радиоконтакт с российской подводной лодкой, который подтвердил его идентификацию как UFA 490 и свои намерения.
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По данным российского госинформационного агентства тасс, подводная лодка Уфа, которую в последний раз видели в водах Филиппин в воскресенье, имеет длину 74 метра и способна стрелять ракетами "Калибр-ПЛ" с дальностью до 12 000 километров.
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