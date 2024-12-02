У Филиппин обнаружили российскую подводную лодку: президент островной страны выразил беспокойство

ukenru
Эксклюзив
Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
10:30 • 1051 просмотра

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

Эксклюзив
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
09:31 • 36433 просмотра

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Эксклюзив
Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря
09:15 • 35913 просмотра

Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 126011 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 148293 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 163785 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 166617 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 153509 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 134559 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 118378 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Тернополе в результате атаки дрона на жилой дом есть погибшие

В Тернополе в результате атаки дрона на жилой дом есть погибшие

 • 105036 просмотра
Вражеский дрон вызвал масштабный пожар в жилом доме Тернополя

Вражеский дрон вызвал масштабный пожар в жилом доме Тернополя

 • 84140 просмотра
ООН: миру нужно $2,6 трлн на борьбу с деградацией земель

ООН: миру нужно $2,6 трлн на борьбу с деградацией земель

04:49 • 28468 просмотра
В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов-работает ПВО

В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов-работает ПВО

04:56 • 41030 просмотра
Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения

Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения

05:25 • 17869 просмотра
публикации
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
Эксклюзив

09:31 • 36433 просмотра
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 154204 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 151212 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 163847 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 174059 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 103127 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 101656 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 104070 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 105053 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 103958 просмотра
Актуальное
У Филиппин обнаружили российскую подводную лодку: президент островной страны выразил беспокойство

У Филиппин обнаружили российскую подводную лодку: президент островной страны выразил беспокойство

Киев  •  УНН

 • 6023 просмотра

Read in English

Фрегат ВМС Филиппин обнаружил российскую подводную лодку UFA 490 в 80 морских милях от побережья. Президент Филиппин выразил обеспокоенность по поводу присутствия лодки в исключительной экономической зоне страны.

Фрегат ВМС Филиппин Jose Rizal установил радиосвязь с российской подводной лодкой и подтвердил ее идентификацию. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Российская ударная подводная лодка была обнаружена у филиппинского побережья в Южно-Китайском море.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что присутствие российской ударной подводной лодки в исключительной экономической зоне (СЭЗ) Филиппин в Южно-Китайском море вызывает "очень беспокойство".

США и Филиппины подписали новое военное соглашение - что это изменит в регионе?18 нояб. 2024, 10:43 • 15423 просмотра

"Это вызывает беспокойство. Любое вторжение в Западно-Филиппинское море, нашу СЭЗ, наши базовые линии вызывает беспокойство", — сказал Маркос журналистам, имея в виду часть Южно-Китайского моря в морской зоне Филиппин.

Российская подводная лодка класса "Кило" была замечена в 80 морских милях от западной провинции Западный Миндоро 28 ноября. Об этом заявил в понедельник представитель ВМС Филиппин Рой Винсент Тринидад, подтвердив сообщение филиппинской газеты Daily Inquirer.

россиянка без билета и паспорта нелегально совершила перелет из Нью-Йорка в Париж2 дек. 2024, 00:30 • 66052 просмотра

Фрегат ВМС Филиппин Jose Rizal установил радиоконтакт с российской подводной лодкой, который подтвердил его идентификацию как UFA 490 и свои намерения.

российское судно заявило, что ожидает улучшения погодных условий, прежде чем отправиться во Владивосток, Россия.

По данным российского госинформационного агентства тасс, подводная лодка Уфа, которую в последний раз видели в водах Филиппин в воскресенье, имеет длину 74 метра и способна стрелять ракетами "Калибр-ПЛ" с дальностью до 12 000 километров.

Как причастны Россия, Китай и ядерное оружие к неизвестным дронам над Британией-эксперт1 дек. 2024, 03:26 • 60518 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
bongbong-markosБонгбонг Маркос
filippiniФилиппины
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты