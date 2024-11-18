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США и Филиппины подписали новое военное соглашение - что это изменит в регионе?

США и Филиппины подписали новое военное соглашение - что это изменит в регионе?

Киев  •  УНН

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Филиппины и США подписали соглашение о совместном использовании военной разведки и строительстве координационного центра. Пакт GSOMIA позволит странам безопасно обмениваться секретной военной информацией.

В понедельник Филиппины и Соединенные Штаты подписали соглашение о совместном использовании военной разведки, углубляя оборонные связи между двумя странами, которые сталкиваются с общими проблемами безопасности в регионе. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Министр обороны США Ллойд Остин подписал соглашение со своим филиппинским коллегой Гилберто Теодоро в военном штабе в Маниле. Они также заложили фундамент для строительства координационного центра, который будет способствовать сотрудничеству между вооруженными силами этих стран.

Пакт, получивший название «Соглашение об общей безопасности военной информации» (GSOMIA), позволяет обеим странам безопасно обмениваться секретной военной информацией.

«Это не только позволит Филиппинам получить доступ к более высокому потенциалу и крупногабаритным товарам из США, но и откроет возможности для заключения подобных соглашений со странами-единомышленниками», - заявил представитель министерства обороны Филиппин Арсенио Андолонг.

При президентстве Джо Байдена и его филиппинского коллеги Фердинанда Маркоса-младшего отношения по безопасности между Соединенными Штатами и Филиппинами углубились, к тому же оба лидера стремятся противостоять агрессивной, по их мнению, политике Китая в Южно-Китайском море и вблизи Тайваня.

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В понедельник министерство иностранных дел Китая заявило, что любые военные соглашения или сотрудничество в сфере безопасности «не должны быть направлены против интересов третьей стороны или наносить им ущерб, а также не должны подрывать региональный мир или усиливать напряженность в регионе».

«Единственный правильный выбор для обеспечения собственной национальной безопасности и поддержания мира и стабильности в регионе - придерживаться добрососедских отношений и стратегической автономии», - заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Соединенные Штаты и Филиппины имеют договор о взаимной обороне, заключенный еще в 1951 году, который может быть применен, если одна из сторон подвергнется нападению, в частности в Южно-Китайском море.

«Я хочу начать с того, что подчеркну нашу непоколебимую приверженность Филиппинам», - сказал Остин на церемонии закладки фундамента координационного центра.

По словам Остина, координационный центр должен обеспечить обмен информацией в режиме реального времени между двумя союзниками по оборонному договору и повысить оперативную совместимость.

«Это будет место, где наши силы смогут работать бок о бок, отвечая на региональные вызовы», - сказал Остин.

Филиппины выразили уверенность в том, что при избранном президенте США Дональде Трампе альянс останется сильным.

Дополнение

И Филиппины, и Соединенные Штаты сталкиваются со все более агрессивными действиями Китая в Южно-Китайском море - канале, через который ежегодно проходит более 3 триллионов долларов судоходной торговли, и на который он почти полностью претендует как на свой собственный.

В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге заявила, что претензии Китая не имеют под собой правовой основы, поддержав Филиппины, которые подали иск.

Но Китай отверг это решение, что привело к серии морских и воздушных столкновений с Филиппинами, которые превратили стратегически важное Южно-Китайское море в потенциальный очаг напряженности между Вашингтоном и Пекином.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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