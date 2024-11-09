Китай вызвал посла Филиппин из-за новых морских законов: что происходит
Киев • УНН
Китай выразил протест из-за подписания Филиппинами новых законов о морских зонах и архипелажных путях. Пекин считает, что эти законы угрожают стабильности в регионе и нарушают статус спорных территорий.
Китай вызвал посла Филиппин из-за новых морских законов, усиливающих претензии на Южно-Китайское море. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Этот дипломатический шаг состоялся после того, как президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший подписал два важных документа: закон о морских зонах и закон об архипелажных морских путях, имеющих целью закрепить контроль страны над водными ресурсами и защитить ее территориальную целостность.
Китай выступил с заявлением, призывая Филиппины пересмотреть свои действия, которые, по мнению Пекина, угрожают стабильности в регионе и нарушают статус спорных территорий.
Филиппины и Китай провели «откровенные и искренние» переговоры по территориальным спорам в Южно-Китайском море12 сентября 2024, 10:54 • 11967 просмотров