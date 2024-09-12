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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Филиппины и Китай провели «откровенные и искренние» переговоры по территориальным спорам в Южно-Китайском море

Филиппины и Китай провели «откровенные и искренние» переговоры по территориальным спорам в Южно-Китайском море

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 10:54  •  5430 просмотра

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Филиппины подтвердили позицию по мели Сабина, но договорились с Китаем снизить напряженность. Стороны провели «откровенные и искренние» переговоры по территориальным спорам в Южно-Китайском море.

Филиппины будут придерживаться своей позиции относительно отмели Сабина, но договорилась с Пекином принять меры для снижения напряженности в этом районе. Об этом сегодня сообщило Министерство иностранных дел Филиппин, передает Reuters и УНН.

Филиппины твердо стоят на своих позициях по территориям, но стремятся ослабить напряженность в отношениях с Китаем. Недавно КНР и Филиппины провели «откровенные и откровенные» переговоры по территориальным спорам между двумя странами в Южно-Китайском море.

Манила «подтвердила свою позицию» относительно отмели Сабина, однако в стране согласились с Пекином принять меры, направленные на снижение напряженности в этом районе.

Контекст

Напряжение между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море продолжает оставаться центральной темой региональной геополитики, что имеет значительные последствия для баланса сил в Азии. Урегулирование этой напряженности является не только двусторонним вопросом, а имеет более широкие последствия, вовлекая интересы внешних игроков, таких как Соединенные Штаты, которые внимательно следят за любым развитием событий в Южно-Китайском море, которое считается центром свободы судоходства и мировой торговли.

Справка

Коса Сабина, которую Китай называет рифом Сяньбинь, а Манила - косой Эскода, лежит в 150 км (93 милях) к западу от филиппинской провинции Палаван, в пределах ее исключительной экономической зоны.

Две страны обменялись обвинениями в преднамеренном таране судов друг друга в серии столкновений в прошлом месяце, сразу после того, как была достигнута договоренность о пополнении запасов для филиппинского военного корабля, оказавшегося на мели Второго Томаса.

Вторая мель Томаса, также известная на Филиппинах как мель Аюнгин, - это коралловый риф, расположенный в Южно-Китайском море. Это географическое образование, расположенное примерно в 105 морских милях к западу от филиппинского острова Палаван. Его геополитическое значение связано с территориальным спором между несколькими странами, включая Китай и Филиппины, которые претендуют на суверенитет над этой территорией.

Китай закликає Філіппіни переглянути відносини через напругу в морі9 сентября 2024, 02:16 • 112006 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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