Китай призывает Филиппины пересмотреть отношения из-за напряжения в море
Киев • УНН
Китай призвал Филиппины "серьезно рассмотреть будущее" отношений из-за напряженности в Южно-Китайском море. Это произошло после инцидента в июне, когда филиппинский моряк потерял палец во время столкновения судов.
Китай призвал Филиппины "серьезно рассмотреть будущее" отношений на фоне напряженности в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В понедельник китайская газета People's Daily, которая издается Коммунистической партией Китая, опубликовала призыв к Филиппинам серьезно рассмотреть будущее двусторонних отношений.
Это произошло на фоне растущей напряженности в Южно-Китайском море, где обе страны обмениваются обвинениями в преднамеренных таранах судов береговой охраны.
Последним инцидентом стало жестокое столкновение в июне, во время которого филиппинский моряк потерял палец.
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