Китай призывает Филиппины пересмотреть отношения из-за напряжения в море

Китай призвал Филиппины "серьезно рассмотреть будущее" отношений на фоне напряженности в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В понедельник китайская газета People's Daily, которая издается Коммунистической партией Китая, опубликовала призыв к Филиппинам серьезно рассмотреть будущее двусторонних отношений.

Это произошло на фоне растущей напряженности в Южно-Китайском море, где обе страны обмениваются обвинениями в преднамеренных таранах судов береговой охраны.

Последним инцидентом стало жестокое столкновение в июне, во время которого филиппинский моряк потерял палец.

росія, Китай та Іран намагаються вплинути на вибори у США - представник американської розвідки