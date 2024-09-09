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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай призывает Филиппины пересмотреть отношения из-за напряжения в море

Китай призывает Филиппины пересмотреть отношения из-за напряжения в море

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 02:16  •  1041 просмотра

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Китай призвал Филиппины "серьезно рассмотреть будущее" отношений из-за напряженности в Южно-Китайском море. Это произошло после инцидента в июне, когда филиппинский моряк потерял палец во время столкновения судов.

Китай призвал Филиппины "серьезно рассмотреть будущее" отношений на фоне напряженности в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В понедельник китайская газета People's Daily, которая издается Коммунистической партией Китая, опубликовала призыв к Филиппинам серьезно рассмотреть будущее двусторонних отношений.

Это произошло на фоне растущей напряженности в Южно-Китайском море, где обе страны обмениваются обвинениями в преднамеренных таранах судов береговой охраны.

Последним инцидентом стало жестокое столкновение в июне, во время которого филиппинский моряк потерял палец.

росія, Китай та Іран намагаються вплинути на вибори у США - представник американської розвідки6 сентября 2024, 16:49 • 26074 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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