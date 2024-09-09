Китай закликає Філіппіни переглянути відносини через напругу в морі
Київ • УНН
Китай закликав Філіппіни "серйозно розглянути майбутнє" відносин через напруженість у Південно-Китайському морі. Це сталося після інциденту в червні, коли філіппінський моряк втратив палець під час зіткнення суден.
Китай закликав Філіппіни "серйозно розглянути майбутнє" відносин на тлі напруженості в Південно-Китайському морі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У понеділок китайська газета People's Daily, яка видається Комуністичною партією Китаю, опублікувала заклик до Філіппін серйозно розглянути майбутнє двосторонніх відносин.
Це сталося на тлі зростаючої напруженості в Південно-Китайському морі, де обидві країни обмінюються звинуваченнями у навмисних таранах суден берегової охорони.
Останнім інцидентом стало жорстоке зіткнення в червні, під час якого філіппінський моряк втратив палець.
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