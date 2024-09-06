росія, Китай та Іран намагаються вплинути на вибори у США - представник американської розвідки
Київ • УНН
росія активно намагається вплинути на президентські вибори у США 5 листопада. Китай зосереджений на перегонах за нижче голосування, а Іран нарощує зусилля з впливу на виборців.
росія є найактивнішим іноземним супротивником, який намагається вплинути на президентські вибори в США 5 листопада, тоді як Китай більше зосереджений на впливі на перегони за нижче голосування. Про це заявив у п'ятницю високопоставлений співробітник розвідки США, передає УНН з посиланням на Reuters.
За словами чиновника, Іран активніший, ніж у минулі цикли, нарощуючи свої зусилля щодо впливу на виборців напередодні президентських і парламентських виборів.
Американське розвідувальне співтовариство дедалі частіше використовує приватні попередження для цілей іноземних операцій із впливу, додав чиновник на брифінгу для журналістів.
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Брифінг послідував за звинуваченнями США у відмиванні грошей проти двох співробітників російської державної медіамережі RT у середу, які, за словами чиновників, були схемою з найму американської компанії для виробництва онлайн-контенту з метою вплинути на президентські вибори 2024 року.
Чиновники Міністерства юстиції заявили, що два співробітники використовували підставні компанії та підроблені персони, щоб заплатити 10 мільйонів доларів неназваній компанії з Теннессі за виробництво онлайн-відеороликів, спрямованих на посилення політичних розбіжностей у Сполучених Штатах.
У травні офіційні особи США повідомили комітету Сенату, що дедалі більша кількість іноземних суб'єктів, включно з недержавними, намагаються вплинути на вибори в США, і росія, Китай та Іран, хоча і є найбільш значущими, далеко не самотні.
Використовували для впливу на американські вибори та зменшення підтримки України: у США заблокували 32 домени за поширення пропаганди рф05.09.2024, 19:38 • 20457 переглядiв