Філіппіни і Китай провели "відверті і щирі" переговори щодо територіальних суперечок в Південно-Китайському морі
Київ • УНН
Філіппіни підтвердили позицію щодо мілини Сабіна, але домовилися з Китаєм знизити напруженість. Сторони провели "відверті та щирі" переговори щодо територіальних суперечок у Південно-Китайському морі.
Філіппіни дотримуватимуться своєї позиції щодо мілини Сабіна, але домовилася з Пекіном вжити заходів для зниження напруженості в цьому районі. Про це сьогодні повідомило Міністерство закордонних справ Філіппін, передає Reuters та УНН.
Філіппіни твердо стоять на своїх позиціях щодо територій, але прагнуть послабити напруженість у відносинах з Китаєм. Нещодавно КНР та Філіппіни провели "відверті та відверті" переговори щодо територіальних суперечок між двома країнами в Південно-Китайському морі.
Маніла "підтвердила свою позицію" щодо мілини Сабіна, однак у країні погодились із Пекіном вжити заходів, спрямованих на зниження напруженості в цьому районі.
Контекст
Напруга між Китаєм і Філіппінами в Південно-Китайському морі продовжує залишатися центральною темою регіональної геополітики, що має значні наслідки для балансу сил в Азії. Врегулювання цієї напруженості є не лише двостороннім питанням, а має ширші наслідки, залучаючи інтереси зовнішніх гравців, таких як Сполучені Штати, які уважно стежать за будь-яким розвитком подій у Південно-Китайському морі, яке вважається центром свободи судноплавства та світової торгівлі.
Довідка
Коса Сабіна, яку Китай називає рифом Сяньбінь, а Маніла - косою Ескода, лежить за 150 км (93 милі) на захід від філіппінської провінції Палаван, у межах її виключної економічної зони.
Дві країни обмінялися звинуваченнями в навмисному тарані суден одна одної в серії зіткнень минулого місяця, одразу після того, як було досягнуто домовленості про поповнення запасів для філіппінського військового корабля, що опинився на мілині Другого Томаса.
Друга мілина Томаса, також відома на Філіппінах як мілина Аюнгін, - кораловий риф, розташований у Південно-Китайському морі. Це географічне утворення, розташоване приблизно за 105 морських миль на захід від філіппінського острова Палаван. Його геополітичне значення пов'язане з територіальною суперечкою між кількома країнами, включаючи Китай і Філіппіни, які претендують на суверенітет над цією територією.
Китай закликає Філіппіни переглянути відносини через напругу в морі09.09.24, 05:16 • 112179 переглядiв