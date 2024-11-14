КНР определяет новые метки для районов Парасель и Спратли, которые были формально созданы в 2020 году, но до сих пор не появлялись на картах.

Пишет УНН со ссылкой на Іпԁепԁепԁепт.

Китай опубликовал обновленную карту южного города, созданного, чтобы усилить свои претензии в Южно-Китайском море. Речь идет о новых обозначениях районов Парасель и Спратли, которые были официально созданы в 2020 году, но до сих пор не появлялись на картах.

Обновленные карты появились после того, как Китай подтвердил свои претензии на спорную мель Скарборо, а также после того, как новое филиппинское законодательство формализовало собственные территориальные претензии.

Пекин обнародовал географические координаты 16 базовых точек вокруг отмели, что стало первым официальным заявлением об исходных данных для этой территории.

Справка

Саньша, самый южный город Китая на Хайнане, основанный в 2012 году, контролирует спорные территории Южно-Китайского моря, на которые также претендуют соседние страны, такие как Вьетнам, Тайвань, Филиппины, Бруней и Малайзия.

Между тем Министерство внутренних дел присвоило этим двум районам региональные коды. Идентификаторы, используемые для переписи населения и административных целей, обычно появляются как первые шесть цифр на удостоверениях личности жителей, которые родились и были зарегистрированы в этих районах.

Богатый на ресурсы и стратегически важный Санша в последние годы претерпел значительное развитие, появились такие объекты, как банки и школы.

Юрисдикция города охватывает более 280 островов, отмелей, рифов и связанных с ними морских объектов вместе с окружающими их водами общей площадью около 800 000 квадратных миль моря и суши. Территория включает в себя большую часть китайских претензий с девятью штрихами, охватывающими острова Парасель, Спратли и Чжунша.

Китай начал управлять этой территорией еще в 1959 году, когда он создал партийный комитет и правительственный офис на острове Вуди. Комитет и офис были заменены новыми муниципальными органами в 2012 году, когда был основан город Санша, что привело к созданию новых структур местного управления.

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