Тайвань готовит новое оборонное соглашение с США после прихода Трампа

Тайвань пока не имеет четко определенного перечня оборонных соглашений для обсуждения с будущей администрацией президента США Дональда Трампа, но планирует поднять вопрос об усилении своей обороноспособности. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Тайваньские высокопоставленные чиновники в сфере безопасности заявили, что, хотя конкретные договоренности по оружию еще не определены, Тайбэй готов активно сотрудничать и учитывать рекомендации, чтобы укрепить защиту острова.

Этот вопрос становится актуальным на фоне высказываний Трампа о необходимости финансового участия Тайваня в обеспечении собственной безопасности.

По информации Financial Times, правительство Тайбэя рассматривает возможность заключения масштабного контракта на закупку американского оружия, что может подчеркнуть решимость Тайваня укрепить свою оборону на фоне угроз со стороны Китая.

Учитывая ситуацию, Тайвань планирует сосредоточиться на усилении своей способности к самообороне и надеется, что переговоры с новой американской администрацией помогут в этом направлении.

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