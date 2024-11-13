Тайвань передал Украине ЗРК HAWK

Тайвань передал свои избыточные батареи зенитно-ракетных комплексов HAWK украинским военно-воздушным силам. Пишет УНН со ссылкой на Forbes.

Бывший чиновник Пентагона Тони Ху сообщил, что Тайвань передал свои избыточные батареи зенитно-ракетных комплексов HAWK украинским военно-воздушным силам.

В своем интервью на YouTube-канале RJ War Room Ху, подтвердил сообщение от 2023 года о соглашении между Тайванем и Украиной по системам противовоздушной обороны, заключенное при посредничестве США.

Тайваньские ракеты MIM-23 Homing All-the-Way Killer, вместе с пусковыми установками и радарами, дополнят дополнительные HAWK, которые Украина уже получила от США и Испании. В целом Украина сможет развернуть до 15 батарей HAWK производства Raytheon, каждая из которых оснащена по меньшей мере шестью пусковыми установками с тремя ракетами и соответствующими радарами.

Предположительно, с учетом боевых потерь Украины и поставок нового оборудования, системы HAWK могут составлять почти треть украинских сил противовоздушной обороны.

Напомним

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил о договоренности о передаче Украине «десяти» ракет «SCALP». Также французские военные продолжают обучать украинских воинов.