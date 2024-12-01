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Как причастны Россия, Китай и ядерное оружие к неизвестным дронам на Британией-эксперт

Киев  •  УНН

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Ник Поуп, бывший руководитель отдела НЛО Минобороны Британии, предполагает причастность России или Китая к появлению дронов над авиабазами RAF. Инциденты могли быть связаны с размещением ядерного оружия и запуском ракет Storm Shadow.

Бывший сотрудник Министерства обороны Великобритании, возглавлявший отдел НЛО в Уайтхолле с 1991 по 1994 год. Ник Поуп заявил, что он "не исключает" связи недавних вторжений беспилотников на базы Королевских ВВС в Великобритании  с опасениями иностранных государств по поводу возможного появления ядерного оружия. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Три авиабазы на востоке Великобритании: Лейкенхит", "Милденхолл" и "Фелтвелл" используются американскими Военно-воздушными силами(USAF). США до сих пор не подтвердить, были или замечены в ноябре дроны вражескими.

Противники, вероятно, Россия или Китай, могут использовать беспилотники для сбора данных, параллельно с использованием других стратегий сбора разведданных. Но они вряд ли рискнут использовать сотрудника разведки, как явного, так и высоко ценимого нелегала, для чего-то подобного  

- сказал Ник Поуп.

Британский охотник за НЛО считает, что если бы за инцидент несли ответственность иностранные враги, они могли бы воспользоваться услугами третьих лиц, возможно, предоставив местным любителям БПЛА какое-то оборудование.

Возможно, убедив их, они будут работать на независимое информационное агентство. Антиядерные группы или отдельные активисты также могут быть потенциальными виновниками этого сценария

- отметил Ник Поуп.

Поуп добавил, что заявление лорда Кокера в парламенте о том, что вторжения рассматриваются как уголовное расследование с целью привлечения виновных к ответственности, подтверждает его гипотезу.

Нельзя исключать активность противника-хотя бы потому, что о вторжении стало известно примерно в то же время, когда Украина запустила поставленные Британией ракеты Storm Shadow для удара по Курской области в России 

- заявил эксперт.

По словам экс-сотрудника Минобороны вторжение в ноябре этого года - не первый случай, когда неопознанный летающий объект появляется в районе авиабаз Королевских ВВС, где размещено ядерное оружие.

Напомним

Над британскими авиабазами "Лейкенхит", "Милденхолл" и "Фелтвелл", которые используются ВВС США, зафиксировали неизвестные БПЛА. Инциденты произошли 20-22 ноября

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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