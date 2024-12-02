россиянка без билета и паспорта нелегально совершила перелет из Нью-Йорка в Париж

50-летняя гражданка России нелегально попала на борт рейса Delta Airlines из Нью-Йорка в Париж, путешествуя без билета и действительных документов. Об этом сообщает Le Figaro, передает УНН.

Детали

По прибытии в аэропорт Руасси-Шарль-де-Голль женщина была задержана пограничной полицией, которая обнаружила отсутствие у нее проездных документов. Ее поместили в зону ожидания, откуда планировалось депортировать в США, где она имеет вид на жительство.

Женщина объяснила свое путешествие попыткой убежать от преследований. Она заявила, что стала жертвой отравления полонием российскими спецслужбами с участием американских агентов. Инцидент вызывает вопрос о безопасности в аэропортах, ведь женщина воспользовалась скоплением пассажиров, чтобы беспрепятственно зайти к самолету. В полете она спряталась в туалете, где провела шесть часов, пока бортпроводники не обнаружили ее перед посадкой.

Во время допроса выяснилось, что женщина имеет просроченную "зеленую карту" США, которая все же дает ей право вернуться в Штаты. Ее российский паспорт также недействителен, а вид на жительство в Европе завершился в 2022 году. Французские власти планировали депортацию 30 ноября, однако женщина отказалась от посадки на самолет без полицейского сопровождения. Ее дело находится на рассмотрении суда по делам свободы, который решает вопрос о дальнейшем содержании под стражей.

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