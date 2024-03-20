Во Франции россиянин получил убежище, спасаясь от мобилизации

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Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
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На ПП "Шегини-Медика" возобновили пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях - пограничники
В пункте пропуска "Шегини-Медика" на украинско-польской границе восстановлено движение в обоих направлениях после того, как ранее польские протестующие заблокировали движение всех транспортных средств.
Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 8
В результате российского ракетного удара по Харькову погибли 5 человек, 8 получили ранения, еще до 10 могут оказаться под завалами.
В Киеве пылает дом в Шевченковском районе, есть пострадавший
В жилом доме в Киеве произошел пожар, который охватил два верхних этажа и крышу, предварительно пострадал один человек.
Прокуратура Германии начала расследование утечки разговора офицеров о ракетах Taurus
Немецкая прокуратура начала расследование по факту утечки разговора между немецкими офицерами, которые обсуждали поставки оружия, в том числе ракет Taurus, в Украину.
США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды
США ввели санкции против двух российских физических и юридических лиц за проведение злонамеренной дезинформационной кампании, направленной на Латинскую Америку, выдавая себя за легитимные СМИ и используя фейковые аккаунты в социальных сетях для распространения антиукраинской пропаганды.
Ценности, патриотизм, объединение: "МХП-Громаді" поддержал культурных проектов на более 70 млн грн за два года полномасштабной войны
С начала полномасштабной войны Благотворительный фонд "МХП-Громаді" выделил более 70 миллионов гривен на поддержку культурных проектов, ориентированных на ценности, патриотизм и единство.
Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ
Испания может вскоре передать Вооруженным силам Украины еще 20 основных боевых танков Leopard 2A4, но поскольку машины находят на консервации для их предварительного ремонта требуется время.
Mind Entrepreneur Summit. Предпринимательство как будущее Украины
Ведущее бизнес-издание Mind проводит Mind Entrepreneur Summit - самую большую и полезную конференцию для малого и среднего бизнеса Украины!.
В Украине почти 30 тысяч человек считается без вести пропавшими при особых обстоятельствах - Офис Омбудсмена
По данным украинских правозащитников, почти 30 000 человек, включая детей, гражданских лиц и военнопленных, считаются пропавшими без вести или незаконно лишенными свободы из-за вооруженной агрессии России против Украины.