Во Франции россиянин получил убежище, спасаясь от мобилизации

Во Франции суд впервые дал убежище россиянину, бежавшему из страны после получения повестки во время мобилизации. Об этом пишут росСМИ, передаёт УНН.

Детали

Сообщается, что россиянин обжаловал в суде отказ Французского ведомства по защите беженцев (OFPRA). Его имя не называют, однако с журналистами говорила его адвокат Юлия Ямова. Она рассказала, что убежище у Франции попросил выпускник российского университета, зачисленный в запас после военной кафедры и получивший во время мобилизации повестку.

Французские чиновники долго не могли поверить, что человек, никогда не служивший в армии и не проходивший соответствующую подготовку, подлежит призыву и отправке на фронт. — сказала Ямова представлявшая интересы россиянина в суде.

По мнению защитницы, решение по делу россиянина поможет адвокатам в новых исках как в случае бегущих от войны в Украине, так и в связи с другими военными конфликтами.

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