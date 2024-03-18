НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
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После выборов мобилизация в рф может усилиться и нести более открытый характер - ГУР
Мобилизация в рф не прекратилась и может усилиться более открыто после фальшивых выборов Путина, в то время, как сопротивление его режиму продолжается с помощью различных актов неповиновения.
В Украине значительное увеличение случаев ПТСР: почти 4-кратный рост в 2023 году против довоенного уровня
Количество новых пациентов с диагнозом посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) в электронной системе здравоохранения Украины выросло почти в четыре раза с 2021 по 2023 год, причем только за первые два месяца 2024 года было зафиксировано 3292 новых случая.
Правительство предлагает создать в Украине группы для поиска пропавших без вести во время войны
Кабинет Министров Украины предлагает создать поисковые группы для розыска лиц, пропавших без вести во время войны.
Франция не будет признавать "выборы" рф на оккупированных территориях Украины - заявление МИД
Франция осуждает незаконную организацию Россией президентских выборов на оккупированных украинских территориях и в сепаратистских регионах, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Литва вводит более жесткий контроль над импортом российского зерна
Литва вводит более строгий контроль за импортом российского зерна, проверяя его на содержание пестицидов, микотоксинов и металлов, а также проверяя происхождение, чтобы предотвратить продажу зерна, изъятого с оккупированных территорий.
Гуменюк объяснила, с чем может быть связана пауза в массированных вражеских обстрелах
россия не отказалась от массированных ракетных ударов, указывает Наталья Гуменюк.
Сенатор Линдси Грэм и временный поверенный в делах США обсудили с общественными организациями усилия Украины в борьбе с коррупцией
Сенатор Линдси Грэм и временный поверенный в делах США Роберт Нидем обсудили антикоррупционные усилия Украины с представителями общественных организаций.
В течение суток сс рф пытались штурмовать на южном направлении: ВСУ отразили 12 атак врага
Вооруженные силы Украины отбили 12 российских атак на южном направлении, в то время как российские войска оказывали давление, используя многочисленные ударные беспилотники, и выпустили по меньшей мере 14 бомб и ракет в Запорожье.
Попытка суицида военнообязанного: в Закарпатском ОТЦК опровергли заявления об избиении мужчины
В Закарпатском ОТЦК СП заявили, что непричастны к избиению мужчины, который во время пребывания в одном из районных территориальных центров комплектования попытался совершить суицид.
Чехия закупает боеприпасы для Украины и у союзников россии - СМИ
Из-за блокирования американской помощи, замедления западного производства и уменьшения запасов в Украине Чехия использует контакты времен холодной войны для закупки боеприпасов для Украины у стран, которые являются союзниками Москвы.