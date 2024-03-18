После выборов мобилизация в рф может усилиться и нести более открытый характер - ГУР

Мобилизационные мероприятия в рф не останавливались, а после так называемых выборов, она может усилиться и нести более открытый характер. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает УНН.

Детали

Мобилизационные мероприятия на россии не останавливались. После этого фарса, который называли выборами путина, их активизация, возможно, могут носить более открытый характер, это правда - сказал Юсов.

Юсов также прокомментировал события на избирательных участках, где россияне поджигали кабинки и заливали зеленкой урны для голосования.

На России остается большое количество людей, которые готовы сопротивляться режиму и делают это разными способами. Кто-то может поджечь избирательную кабинку или залить ее зеленкой, испортить бюллетени, а кто-то с оружием в руках как российские добровольцы из РДК, Легиона "Свобода России", Сибирского батальона готовы освобождать собственную родину от режима Путина, что они сейчас успешно и делают последнюю неделю - сказал Юсов.

Также представитель ГУР рассказал, что уже фиксируются предатели и коллаборационисты, которые помогали проводить выборы на оккупированных территориях.

Такие списки есть. Законным способом будет наказание и справедливое возмездие - добавил Юсов.

Напомним

владимир путин лидирует на так называемых "выборах" в рф с поддержкой 87,15% согласно опросу российского исследовательского института.