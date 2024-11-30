Трамп пригрозил странам БРИКС 100% пошлинами за отказ от доллара

Трамп угрожает странам БРИКС пошлинами из-за попыток отказаться от доллара. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В своем заявлении новоизбранный президент США Дональд Трамп отметил, что в случае таких несоответствующих действий, эти страны могут столкнуться со 100% пошлинами на свои товары, экспортируемые в США.

Трамп подчеркнул, что доллар США остается чрезвычайно важным для глобальной экономики, и любые попытки заменить его могут серьезно повлиять на экономические отношения с США. Это заявление стало реакцией на дискуссии среди стран БРИКС о возможности создания новой резервной валюты, которая могла бы конкурировать с американским долларом.

Страны БРИКС на саммите обсудят введение единой валюты