Великое примирение: Китай возобновит экспорт редкоземельных минералов в США

Председатель КНР Си Цзиньпин согласился разрешить поставки редкоземельных минералов и магнитов в Соединенные Штаты Америки. Это может уменьшить напряженность между крупнейшими экономиками мира. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Дональда Трампа, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос журналиста на борту самолета Air Force One о достигнутой договоренности, Трамп подтвердил: "Да, согласился".

Заявление прозвучало на следующий день после телефонного разговора президента США с лидером Китая, задачей которого было урегулирование торговых разногласий, продолжавшихся в течение последних недель. По словам Трампа, переговоры завершились "очень позитивным результатом", и теперь "не должно оставаться вопросов относительно сложности продукции на основе редкоземельных элементов".

По информации источников Reuters, Китай временно предоставил экспортные лицензии поставщикам редкоземельных минералов, обслуживающих трех ведущих американских автопроизводителей. Ожидается, что в ближайшее время старшие советники президента США проведут очередной раунд переговоров с китайской делегацией в Лондоне.

Соглашение с Китаем уже находится на завершающей стадии - заявил Трамп в пятницу.

Этот шаг может способствовать снижению напряжения в торгово-экономических отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

Напомним

В апреле 2025 года Правительство Китая запретило южнокорейским компаниям поставлять продукцию, содержащую китайские редкоземельные элементы, на оборонные предприятия США, а также предупредило о санкциях, в случае невыполнения данных требований.

Встреча американской и китайской делегации по торговой сделке состоится 9 июня - Трамп