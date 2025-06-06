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Встреча американской и китайской делегации по торговой сделке состоится 9 июня - Трамп

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Дональд Трамп сообщил, что американские представители встретятся с китайской делегацией 9 июня в Лондоне для обсуждения торговой сделки. Он выразил надежду, что переговоры пройдут успешно.

Встреча американской и китайской делегации по торговой сделке состоится 9 июня - Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что встреча американских представителей с китайской делегацией по торговой сделке состоится 9 июня в Лондоне. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, пишет УНН.

Я рад объявить, что министр финансов Скотт Бессент, Министр торговли Говард Латник и Торговый представитель Соединенных Штатов, посол Джеймисон Грир, встретятся в Лондоне в понедельник, 9 июня 2025 года, с представителями Китая с целью обсуждения торговой сделки 

- сообщил Трамп.

При этом Трамп выразил надежду, что эта встреча пройдет хорошо.

Встреча должна пройти очень хорошо. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу! 

- отметил глава Белого дома.

Дополнение

Трамп рассказал подробности своего телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином. В частности, глава Белого дома сообщил, что готовится встреча американской и китайской команд для обсуждения торговой сделки.

"Я только что завершил очень плодотворный телефонный разговор с президентом Китая Си, во время которой обсудил некоторые тонкости нашей недавно заключенной и согласованной торговой сделки. Разговор длился около полутора часов и привел к очень положительному результату для обеих стран", - сообщил Трамп.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Экономикаполитика
Скотт Бессент
Белый дом
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Лондон
Tesla
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