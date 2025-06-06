Зустріч американської та китайської делегації щодо торгівельної угоди відбудеться 9 червня - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп повідомив, що американські представники зустрінуться з китайською делегацією 9 червня в Лондоні для обговорення торгівельної угоди. Він висловив сподівання, що перемовини пройдуть успішно.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що зустріч американських представників з китайською делегацією щодо торгівельної угоди відбудеться 9 червня в Лондоні. Про це Трамп написав у власній соціальній мережі Truth Social, пише УНН.
Я радий оголосити, що Міністр фінансів Скотт Бессент, Міністр торгівлі Говард Латнік та Торговий представник Сполучених Штатів, посол Джеймісон Грір, зустрінуться в Лондоні в понеділок, 9 червня 2025 року, з представниками Китаю з метою обговорення торгівельної угоди
При цьому Трамп виловив сподівання, що ця зустріч пройде добре.
Зустріч має пройти дуже добре. Дякую за вашу увагу до цього питання!
Доповнення
Трамп розповів подробиці своєї телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Зокрема, очільник Білого дому повідомив, що готується зустріч американської та китайської команд для обговорення торгівельної угоди.
"Я щойно завершив дуже плідну телефонну розмову з президентом Китаю Сі, під час якої обговорив деякі тонкощі нашої нещодавно укладеної та узгодженої торговельної угоди. Розмова тривала приблизно півтори години та призвела до дуже позитивного результату для обох країн", - повідомив Трамп.