Зустріч американської та китайської делегації щодо торгівельної угоди відбудеться 9 червня - Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що зустріч американських представників з китайською делегацією щодо торгівельної угоди відбудеться 9 червня в Лондоні. Про це Трамп написав у власній соціальній мережі Truth Social, пише УНН.

Я радий оголосити, що Міністр фінансів Скотт Бессент, Міністр торгівлі Говард Латнік та Торговий представник Сполучених Штатів, посол Джеймісон Грір, зустрінуться в Лондоні в понеділок, 9 червня 2025 року, з представниками Китаю з метою обговорення торгівельної угоди - повідомив Трамп.

При цьому Трамп виловив сподівання, що ця зустріч пройде добре.

Зустріч має пройти дуже добре. Дякую за вашу увагу до цього питання! - зазначив глава Білого дома.

Доповнення

Трамп розповів подробиці своєї телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Зокрема, очільник Білого дому повідомив, що готується зустріч американської та китайської команд для обговорення торгівельної угоди.

"Я щойно завершив дуже плідну телефонну розмову з президентом Китаю Сі, під час якої обговорив деякі тонкощі нашої нещодавно укладеної та узгодженої торговельної угоди. Розмова тривала приблизно півтори години та призвела до дуже позитивного результату для обох країн", - повідомив Трамп.