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Китай обвинил иностранные спецслужбы в краже редкоземельных металлов

Киев • УНН

 • 2032 просмотра

Министерство государственной безопасности Китая обвинило иностранные спецслужбы в мошенническом вывозе редких земельных металлов, имеющих стратегическое значение. Выявлены попытки контрабанды через почтовые отправления и маскировка материалов в других товарах.

Китай обвинил иностранные спецслужбы в краже редкоземельных металлов

Министерство государственной безопасности Китая обвинило иностранные спецслужбы в мошенническом вывозе из страны редкоземельных металлов, имеющих стратегическое значение. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

Детали

Не обнародуя страны, китайская спецслужба обвинила иностранные структуры в организации незаконного вывоза материалов, которые Пекин считает стратегическим активом и уже использовал как инструмент в переговорах по таможенным тарифам с США.

В ведомстве отметили, что в последние годы иностранные шпионские и разведывательные службы и их агенты пытались вступать в сговор с недобросовестными лицами внутри страны, подстрекая их к похищению редкоземельных материалов с помощью почтовых отправлений.

Это создает серьезную угрозу национальной безопасности КНР

-  сообщили в спецслужбе.

В Мингосбезопасности КНР также предотвратили попытку одной неназванной страны незаконно получить редкоземельные элементы для создания запасов. По их данным, в этой схеме участвовал подрядчик, который неправильно маркировал посылки как "не произведенные в Китае" и умышленно искажал информацию о содержании и составе продукции.

Также ведомство описало другие методы контрабанды, в частности сокрытие редкоземельных порошков в составе ингредиентов для керамической плитки или маскировку их в бутылках из-под воды, маркированных как "детали к механизмам" для дальнейшего экспорта.

В заявлении Министерство призвало граждан КНР сообщать о подозрительной деятельности, связанной с редкоземельными ресурсами.

Китай использовал свое доминирование в производстве редкоземельных металлов и магнитов в торговой войне с Соединенными Штатами. Американские компании зависят от этого китайского сырья для производства широкого спектра продукции, включая электромобили.

В частности, компания Ford Motor Co. была вынуждена сократить производство на одном из своих заводов из-за усиления Пекином экспортного контроля. Ограничения обострили напряженность в отношениях с Европейским Союзом, который так же существенно зависит от китайского экспорта.

Признаки снижения напряженности увеличили вероятность подписания более широкого соглашения и вероятность встречи президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина в этом году.

Напомним

Президент Китая согласился разрешить поставки редкоземельных минералов и магнитов в США. Это может уменьшить напряженность в торговых отношениях между странами.  

США и Китай достигли предварительного соглашения для возобновления потока товаров между странами. Лидеры стран должны утвердить предложения, после чего страны перейдут к их реализации.

Завершение российско-украинской войны: Китай назвал "единственный жизнеспособный вариант"16.07.25, 12:55 • 75913 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Европейский Союз
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
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