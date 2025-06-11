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США та Китай погодили план зменшення торговельної напруги

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

США і Китай досягли попередньої угоди для відновлення потоку товарів між країнами. Лідери країн повинні затвердити пропозиції, після чого країни перейдуть до їхньої реалізації.

США та Китай погодили план зменшення торговельної напруги

США та Китай погодили попередній план пом’якшення торговельної напруги, який може відновити потік чутливих товарів між двома найбільшими економіками світу. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що американські та китайські учасники переговорів у Лондоні заявили, що обидві сторони домовилися про те, як реалізувати домовленості, досягнуті на попередньому раунді переговорів у Женеві.

За словами головного торгового переговорника Китаю Лі Ченгана, тепер делегації США та Китаю повернуть напрацьовані пропозиції лідерам країн.

Після того, як президенти затвердять їх, ми будемо намагатися це реалізувати

- сказав міністр торгівлі США Говард Лутнік.

У свою чергу торговий представник США Джеймісон Грір уточнив, що інших зустрічей не заплановано, але додав, що американська та китайська сторони часто спілкуються і можуть робити це, коли їм потрібно.

"Хоча повні деталі угоди не розголошуються, американські переговорники заявили, що вони "абсолютно впевнені", що питання щодо поставок рідкоземельних мінералів і магнітів будуть вирішені", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Днями лідер КНР Сі Цзіньпін погодився дозволити постачання рідкоземельних мінералів та магнітів до США. Це може зменшити напруженість у торговельних відносинах між країнами.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що зустріч американських представників з китайською делегацією щодо торгівельної угоди відбудеться 9 червня в Лондоні.

Автовиробники США закликають до негайних дій через обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних матеріалів05.06.25, 16:58 • 1768 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Geneva
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китайська Народна Республіка
Сполучені Штати Америки
Лондон
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