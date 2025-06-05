Автовиробники США закликають до негайних дій через обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних матеріалів

Американські постачальники автозапчастин звернулися до уряду з вимогою негайно втрутитися через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних металів і магнітів, що загрожує виробництву автомобільних компонентів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

У квітні Китай, який контролює понад 90% світових потужностей з обробки рідкоземельних елементів, запровадив ліцензування експорту, що призвело до скорочення поставок. Це вже спричинило "серйозні, реальні ризики" для ланцюгів постачання, заявила Асоціація постачальників транспортних засобів (MEMA).

Ситуація залишається невирішеною, і рівень занепокоєння залишається дуже високим. Необхідні негайні та рішучі дії, щоб запобігти широкомасштабним порушенням і економічним наслідкам у секторі постачальників транспортних засобів

У спільному листі від 9 травня MEMA та Альянс за інновації в автомобільній промисловості, до якого входять General Motors, Toyota, Volkswagen та Hyundai, попередили, що без надійного доступу до цих матеріалів постачальники не зможуть виробляти критично важливі компоненти, включаючи автоматичні трансмісії, дросельні вузли, генератори, різні двигуни, датчики, ремені безпеки, динаміки, фари, рульове управління та камери.

Без надійного доступу до цих елементів і магнітів постачальники автомобілів не зможуть виробляти критично важливі автомобільні компоненти