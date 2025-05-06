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Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа

Київ • УНН

 • 11314 перегляди

Ford погіршив прогноз прибутків на 2025 рік через мита США на автопром. Збитки компанії можуть сягнути 1,5 млрд доларів.

Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа

Американський автовиробник Ford зменшив свій річний прогноз через американські митні тарифи на автомобільну промисловість. 

Передає УНН із посиланням на Reuters та L'Opinion. 

Деталі

Американський автовиробник Ford оголосив у понеділок у прес-релізі свій річний прогноз - він похитнувся у бік значних збитків. Причина - введені США митні тарифи на автомобільну промисловість. Отже згідно зі звітом, мита повинні мати чистий вплив у розмірі 1,5 мільярда доларів на проформа-операційний прибуток компанії у 2025 році. Загальні витрати за рік - 2,5 мільярда доларів. Це буде пов'язано головним чином з імпортом автомобілів з Мексики та Китаю.

У лютому автовиробник з Дірборна, штат Мічиган, прогнозував прибуток до сплати відсотків та податків у розмірі від 7,0 до 8,5 мільярда доларів за 2025 рік. Цей прогноз не враховував мита Трампа.

Коментар

На сьогодні наші команди зробили багато, щоб мінімізувати вплив тарифів

- сказала журналістам фінансовий директор Шеррі Хаус.

Вона додала, що чистий вплив у першому кварталі склав 200 мільйонів доларів.

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Цікавий факт, підтверджений фінансовим менеджером: 35% транспортних засобів, які перетинають Сполучені Штати з Мексики до Канади, зараз використовують альтернативну схему – мито для перевезення – щоб уникнути американського оподаткування.

Загалом у звіті за 1-ий квартал зазначається, що дохід Ford упав на 5% до 40,7 мільярда доларів, але перевершив очікування приблизно в 36 мільярдів доларів.

Прибутки зросли, оскільки споживачі поспішили скуповувати автомобілі, стурбовані тим, що тарифи призведуть до зростання цін. 

Нагадаємо

Адміністрація Трампа запровадила 25% мито на імпорт автокомпонентів, що призведе до подорожчання авто, ремонтів та страхових внесків. Найбільше постраждають Volvo, Rivian та GM.

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