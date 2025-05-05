Toyota закликає протистояти домінуванню Китаю на автомобільному ринку, збільшивши інвестиції у водневі автомобілі - УкрАвтопром

Автовиробник Toyota закликає збільшити інвестиції у водневі автомобілі, щоб уникнути майбутнього домінування Китаю. Про це пише УНН з посиланням на УкрАвтопром.

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Toyota попереджає, що часу на те, щоб ефективно конкурувати з Китаєм у виробництві водневих транспортних засобів, залишається все менше. Автовиробник стверджує, що на Китай вже припадає більша частина світових продажів водневих комерційних автомобілів.

Керівник водневого напряму Toyota попередив, що якщо інші країни не збільшать інвестиції в цю технологію, авто на водневих паливних елементах може спіткати та сама доля, що й електромобілі, тому що китайські компанії швидко займуть лідерські позиції в ланцюжках поставок і експорті - йдеться у повідомленні.

За даними Interact Analysis, у 2024 році продажі автобусів і вантажівок на водневих паливних елементах у КНР були вищими, ніж у всіх інших регіонах світу разом узятих, і склали понад 7 тис. одиниць.

Toyota вважає, що її ставка на водень окупиться так само, як і її багаторічна гонитва за гібридними авто.

Доповнення

Toyota розглядає можливість викупу постачальника запчастин вартістю 28 млрд доларів. Це може призвести до найбільшого стрибка акцій Toyota Industries з 1984 року.

За даними Fоcus2mоvе, у 2025 році кросовер Toyota RAV4 очолив світовий рейтинг найбільш продаваних автомобільних моделей, випередивши попереднього лідера - Toyota Corolla. Водночас Ford F-Series суттєво покращив свої позиції, піднявшись на чотири сходинки та посівши третє місце.