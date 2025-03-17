Toyota RAV4 очолила світові продажі автомобілів з початку року

За даними Fоcus2mоvе у 2025 році кросовер Toyota RAV4 очолив світовий рейтинг найбільш продаваних автомобільних моделей, випередивши попереднього лідера - Toyota Corolla. Водночас Ford F-Series суттєво покращив свої позиції, піднявшись на чотири сходинки та посівши третє місце. Про це повідомляє УкрАвтопром, пише УНН.

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Попри зростання ринку електромобілів, у десятку найпопулярніших потрапила лише одна електрична модель - Tesla Model Y, яка втратила одну позицію в рейтингу. Загалом темпи продажів електрокарів сповільнилися, і виробники Tesla та BYD повідомили про зниження реалізації через проблеми з інфраструктурою зарядних станцій і перебої в ланцюгах постачання.

Топ-10 світових бестселерів січня 2025 року

Toyota RAV4 - 73907 од. (-11,4%);

Toyota Corolla - 70822 од. (-26,4%);

Ford F-Series - 69805 од.(+42,5%);

Tesla Model Y - 64400 од. (-19,6%);

Honda CR-V - 53492 од. (-25,2%);

Volkswagen Tiguan - 46093 од. (+10,6%);

Chevrolet Silverado - 44686 од. (-8,8%);

Hyundai Tucson - 44623 од. (-9,8%);

Toyota Camry - 43455 од. (-8,1%);

Kia Sportage - 39333 од. (-7,7%).

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