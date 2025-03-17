Toyota RAV4 очолила світові продажі автомобілів з початку року
Київ • УНН
Toyota RAV4 випередила Corolla у світовому рейтингу продажів авто у 2025 році, a Ford F-Series піднявся на третє місце. Tesla Model Y – єдиний електрокар у десятці лідерів.
За даними Fоcus2mоvе у 2025 році кросовер Toyota RAV4 очолив світовий рейтинг найбільш продаваних автомобільних моделей, випередивши попереднього лідера - Toyota Corolla. Водночас Ford F-Series суттєво покращив свої позиції, піднявшись на чотири сходинки та посівши третє місце. Про це повідомляє УкрАвтопром, пише УНН.
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Попри зростання ринку електромобілів, у десятку найпопулярніших потрапила лише одна електрична модель - Tesla Model Y, яка втратила одну позицію в рейтингу. Загалом темпи продажів електрокарів сповільнилися, і виробники Tesla та BYD повідомили про зниження реалізації через проблеми з інфраструктурою зарядних станцій і перебої в ланцюгах постачання.
Топ-10 світових бестселерів січня 2025 року
- Toyota RAV4 - 73907 од. (-11,4%);
- Toyota Corolla - 70822 од. (-26,4%);
- Ford F-Series - 69805 од.(+42,5%);
- Tesla Model Y - 64400 од. (-19,6%);
- Honda CR-V - 53492 од. (-25,2%);
- Volkswagen Tiguan - 46093 од.
(+10,6%);
- Chevrolet Silverado - 44686 од.
(-8,8%);
- Hyundai Tucson - 44623 од. (-9,8%);
- Toyota Camry - 43455 од. (-8,1%);
- Kia Sportage - 39333 од. (-7,7%).
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