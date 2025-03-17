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Toyota RAV4 очолила світові продажі автомобілів з початку року

Київ • УНН

 • 22152 перегляди

Toyota RAV4 випередила Corolla у світовому рейтингу продажів авто у 2025 році, a Ford F-Series піднявся на третє місце. Tesla Model Y – єдиний електрокар у десятці лідерів.

Toyota RAV4 очолила світові продажі автомобілів з початку року

За даними Fоcus2mоvе у 2025 році кросовер Toyota RAV4 очолив світовий рейтинг найбільш продаваних автомобільних моделей, випередивши попереднього лідера - Toyota Corolla. Водночас Ford F-Series суттєво покращив свої позиції, піднявшись на чотири сходинки та посівши третє місце. Про це повідомляє УкрАвтопром, пише УНН.

Деталі

Попри зростання ринку електромобілів, у десятку найпопулярніших потрапила лише одна електрична модель - Tesla Model Y, яка втратила одну позицію в рейтингу. Загалом темпи продажів електрокарів сповільнилися, і виробники Tesla та BYD повідомили про зниження реалізації через проблеми з інфраструктурою зарядних станцій і перебої в ланцюгах постачання.

Топ-10 світових бестселерів січня 2025 року

  • Toyota RAV4 - 73907 од. (-11,4%);
    • Toyota Corolla - 70822 од. (-26,4%);
      • Ford F-Series - 69805 од.(+42,5%);
        • Tesla Model Y - 64400 од. (-19,6%);
          • Honda CR-V - 53492 од. (-25,2%);
            • Volkswagen Tiguan - 46093 од. (+10,6%);
              • Chevrolet Silverado - 44686 од. (-8,8%);
                • Hyundai Tucson - 44623 од. (-9,8%);
                  • Toyota Camry - 43455 од. (-8,1%);
                    • Kia Sportage - 39333 од. (-7,7%).

                      Toyota відкриває новий завод Lexus у Шанхаї: що відомо про масштабний проект 05.02.25, 17:16 • 34892 перегляди

                      Ольга Розгон

                      Ольга Розгон

                      ЕкономікаНовини СвітуАвто
                      Tesla Model Y
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