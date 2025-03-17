Toyota RAV4 возглавила мировые продажи автомобилей с начала года

По данным Fоcus2mоvе в 2025 году кроссовер Toyota RAV4 возглавил мировой рейтинг самых продаваемых автомобильных моделей, опередив предыдущего лидера - Toyota Corolla. В то же время Ford F-Series существенно улучшил свои позиции, поднявшись на четыре ступени и заняв третье место. Об этом сообщает УкрАвтопром, пишет УНН.

Детали

Несмотря на рост рынка электромобилей, в десятку самых популярных попала только одна электрическая модель - Tesla Model Y, которая потеряла одну позицию в рейтинге. В целом темпы продаж электрокаров замедлились, и производители Tesla и BYD сообщили о снижении реализации из-за проблем с инфраструктурой зарядных станций и перебоев в цепях поставок.

Топ-10 мировых бестселлеров января 2025 года

Toyota RAV4 - 73907 ед. (-11,4%);

Toyota Corolla - 70822 ед. (-26,4%);

Ford F-Series - 69805 ед.(+42,5%);

Tesla Model Y - 64400 ед. (-19,6%);

Honda CR-V - 53492 ед. (-25,2%);

Volkswagen Tiguan - 46093 ед. (+10,6%);

Chevrolet Silverado - 44686 ед. (-8,8%);

Hyundai Tucson - 44623 ед. (-9,8%);

Toyota Camry - 43455 ед. (-8,1%);

Kia Sportage - 39333 ед. (-7,7%).

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