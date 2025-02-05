Toyota відкриває новий завод Lexus у Шанхаї: що відомо про масштабний проект
Київ • УНН
Toyota планує побудувати новий завод Lexus у Шанхаї для виробництва електромобілів з 2027 року. Завод вироблятиме 100 000 автомобілів щорічно, а до 2035 року всі моделі Lexus стануть електричними.
Одна з найбільших автомобільних компаній у світі Toyota має грандіозні плани. Автомобільники побудують величезний завод в Китаї. Про це вони офіційно заявили 5 січня, повідомляє кореспондент УНН з посиланням на "Agense France-Presse".
Новий завод почне свою роботу не раніше 2027 року. Та за прогнозами Toyota, в рік буде виробляти аж 100 000 нових карів. До 2035 року японці взагалі планують зробити все моделі Lexus електричними. В Китаї це буде другий іноземний завод. Перший - Tesla, в тому ж самому Шанхаї.
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На думку експертів, Toyota таким чином буде повертати втрачені позиції на китайському ринку. Адже з початком року японці в цій країні зазнали зниження своїх продажів майже на 10 % порівняно.
Річний же прибуток компанії очікується в межах 30 мільярдів доларів.
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