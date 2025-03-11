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Volkswagen втратив третину прибутку: що чекає на автогіганта у 2025 році

Київ • УНН

 • 20041 перегляди

Прибуток Volkswagen у 2024 році впав на 31% до 12,4 млрд євро через жорстку конкуренцію в Китаї. Компанія планує інвестувати 165 млрд євро в нові технології та очікує зростання рентабельності.

Volkswagen втратив третину прибутку: що чекає на автогіганта у 2025 році

Volkswagen оголосив про падіння прибутку у 2024 році, але сподівається на зростання рентабельності у поточний період. За даними звіту, у підсумку Volkswagen заробив 12,4 млрд євро, що майже на 31% менше, ніж у 2023 році.

Передає УНН із посиланням на Euronews та Handelsblatt.

VW повідомляє про падіння прибутку 

Німецький автовиробник Volkswagen повідомляє про різке падіння прибутку за 2024 рік. У повсякденній діяльності операційний прибуток впав на цілих 15 відсотків до 19,1 мільярда євро. Дивіденди будуть знижені на 30% до 6,36 євро на привілейовану акцію, що котирується на DAX. Це більш значне скорочення, ніж очікувалося.

Чистий прибуток групи впав на 30,6 відсотка до 12,4 мільярда євро. Значно нижчі прибутки у компанії пов'язують із жорсткою конкуренцією в Китаї. Також вплинули високі витрати на реорганізацію.

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У Volkswagen зазначають, що продажі становлять 9 мільйонів автомобілів по всьому світу, - це на 3,5% менше, ніж у попередньому році. Враховуючи падіння продажів у Китаї, Volkswagen також відзначив зростання продажів своєї продукції у Південній Америці. 

Volkswagen націлений на зростання продажів, але попереджає про скорочення

Зараз у Volkswagen планують, що операційна рентабельність, яка 2024 року становила 5,9 %, цього року перебуватиме в межах 5,5-6,5 %.

Німецький виробник автомобілів планує значно скоротити свої витрати в найближчі роки. За словами фінансового директора Арно Антлітца, з 2025 по 2029 рік у нові об'єкти, технології та програмне забезпечення буде інвестовано загалом близько 165 мільярдів євро.

Компанія, що базується у Вольфсбурзі, заклала в бюджет близько 180 мільярдів євро на попередній п'ятирічний період з 2024 по 2028 рік. 

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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