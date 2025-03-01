Volkswagen відкликає понад 60 000 автомобілів в США через несправність
Київ • УНН
Volkswagen відкликає 60 490 автомобілів у США через проблему з відображенням положення передачі. Дефект стосується моделей ID.4, Audi Q4 e-Tron та Q4 e-Tron Sportback 2021-2023 років випуску.
Компанія Volkswagen оголосила про відкликання 60 490 автомобілів у США через дефект у системі відображення положення передачі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Як повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США, Volkswagen (VOWG_p.DE), відкликає 60 490 автомобілів у США через відсутність відображення положення передачі, що може призвести до відкочування автомобіля, якщо не задіяно стоянкове гальмо.
За даними регулятора безпеки автомобілів, відкликання зачіпає деякі автомобілі ID.4 2021-2023 років, Audi Q4 e-Tron 2022-2023 років і Q4 e-Tron Sportback.
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