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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125307 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184308 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148628 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139841 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117845 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Tesla оновить програмне забезпечення автопілота в Китаї: планується додати систему допомоги водієві - Reuters

Київ • УНН

 • 25943 перегляди

Tesla планує випустити оновлення програмного забезпечення автопілота для китайських користувачів з функціями для міських доріг. Нова версія буде спрощеною порівняно з американською через особливості китайських доріг.

На початку тижня американський автовиробник повідомив китайських користувачів свого програмного забезпечення про заплановане оновлення функції автопілота.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Компанія Tesla на цьому тижні випустить оновлення програмного забезпечення, яке додає функції автопілота для міських доріг і вдосконалює існуюче програмне забезпечення Navigate on Autopilot (NOA). 

Американський автовиробник у понеділок повідомив китайських користувачів свого програмного забезпечення про заплановане оновлення функції автопілота, але відкликав повідомлення за кілька хвилин, згідно з кількома повідомленнями в китайських соціальних мережах.

Оновлення надасть програмному забезпеченню менш просунуту версію функції Full Self-Driving, доступної в Сполучених Штатах, через недостатню інформацію про китайські дороги та правила дорожнього руху

- сказав Reuters один із джерел.

Нагадаємо

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Honda відкрита для відновлення переговорів з Nissan, але є нюанс18.02.25, 11:33 • 23307 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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