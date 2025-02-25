Tesla оновить програмне забезпечення автопілота в Китаї: планується додати систему допомоги водієві - Reuters
Київ • УНН
Tesla планує випустити оновлення програмного забезпечення автопілота для китайських користувачів з функціями для міських доріг. Нова версія буде спрощеною порівняно з американською через особливості китайських доріг.
На початку тижня американський автовиробник повідомив китайських користувачів свого програмного забезпечення про заплановане оновлення функції автопілота.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Компанія Tesla на цьому тижні випустить оновлення програмного забезпечення, яке додає функції автопілота для міських доріг і вдосконалює існуюче програмне забезпечення Navigate on Autopilot (NOA).
Американський автовиробник у понеділок повідомив китайських користувачів свого програмного забезпечення про заплановане оновлення функції автопілота, але відкликав повідомлення за кілька хвилин, згідно з кількома повідомленнями в китайських соціальних мережах.
Оновлення надасть програмному забезпеченню менш просунуту версію функції Full Self-Driving, доступної в Сполучених Штатах, через недостатню інформацію про китайські дороги та правила дорожнього руху
Нагадаємо
Продажі Tesla в Європі впали на 45% у січні 2024 року після політичних заяв Ілона Маска. Частка компанії на ринку знизилась до 1%, тоді як загальні продажі електромобілів в Європі зросли на 37%.
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