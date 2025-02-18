Honda відкрита для відновлення переговорів з Nissan, але є нюанс
Київ • УНН
Honda відкрита до відновлення переговорів про злиття з Nissan, але вимагає відставки нинішнього керівника Макото Учіди. Компанія хоче бачити нового керівника, який зможе краще співпрацювати з конкурентами.
Японський автогігант Honda готовий до відновлення переговорів з Nissan про поглинання для створення четвертого за величиною виробника автомобілів у світі. Умовою є відхід з посади нинішнього керівника компанії-конкурента Макото Учіди, повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
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Зазначається, що 58-річний Учіда був одним із найрішучіших прихильників угоди між концернами. Однак його відносини з керівником Honda Тосіхіро Мібе погіршилися. Той був розчарований кволістю з реструктуризацією Nissan і глибиною фінансових проблем компанії.
Переговори про злиття зірвалися після того, як Honda зажадала, щоб Nissan став дочірньою компанією, що повністю належить їй, а не створював холдинг, при цьому обидві компанії перебували в "рівних умовах". … Honda буде готова відновити переговори під керівництвом нового боса, який зможе краще співпрацювати з внутрішніми конкурентами
За даними видання, раптове припинення переговорів з Honda змусило Nissan, який бореться з падінням продажів, намагатися знайти альтернативного партнера, щоб забезпечити своє виживання. Зокрема, компанія Foxconn минулого тижня підтвердили свою зацікавленість у придбанні акцій Nissan як засіб для забезпечення контрактів на виробництво електромобілів.
Nissan має забезпечити достатній грошовий буфер не тільки для фінансування витрат на реструктуризацію, але й для того, щоб уникнути "порочного кола" від підвищення процентних ставок за кредитами через потенційне зниження кредитного рейтингу,
Нагадаємо
Днями Honda і Nissan припинили переговори про злиття через зміну стратегії. Після скасування запланованої угоди, автовиробники пообіцяли "співпрацювати в рамках стратегічного партнерства".