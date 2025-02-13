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Honda і Nissan припинили переговори про злиття через зміну стратегії

Honda і Nissan припинили переговори про злиття через зміну стратегії

Київ • УНН

 • 37438 перегляди

Honda та Nissan припинили переговори про заплановане злиття менш ніж через два місяці після оголошення. Компанії продовжать співпрацю в галузі автомобільних технологій, а Nissan шукатиме нового партнера.

Після скасування запланованої угоди, автовиробники пообіцяли "співпрацювати в рамках стратегічного партнерства".

Передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Honda і Nissan в четвер офіційно скасували заплановане злиття менш ніж через два місяці після оголошення про нього. Переговорів про злиття почалися в грудні 2024 року - планувалося об’єднання зусиль у секторі електромобілів, але розвиток домовленостей загальмувався, сторони зіткнулися з протиріччями. Наприклад, у Honda було бажанням взяти під контроль нову компанію.

Обидві компанії заявили, що продовжать співпрацю в галузі автомобільних технологій, про яку було оголошено у 2024 році.

Аналітики і представники автомобільної промисловості кажуть, що Nissan, швидше за все, шукатиме нового партнера, який допоможе зміцнити її фінанси і співпрацюватиме над технологіями.

Тайванський виробник електроніки Foxconn, найбільш відомий завдяки збірці iPhone та інших продуктів Apple, є одним з кандидатів. Янг Лю, голова правління Foxconn, заявив у середу, що він відкритий до співпраці з Nissan, але не має наміру наполягати на придбанні компанії.

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Лю сказав, що Foxconn веде переговори з Renault, давнім французьким партнером Nissan, щодо потенційної співпраці. Згідно з угодою від 2023 року, Renault поступово зменшить свою частку в Nissan приблизно до 15%. 

Доповнення

У листопаді Nissan заявив, що скоротить 9000 робочих місць і зменшить глобальні потужності на п'яту частину після того, як зіткнувся з проблемами на двох своїх найбільших ринках - у США і Китаї.

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Ігор Тележніков

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