Honda и Nissan прекратили переговоры о слиянии из-за изменения стратегии
Киев • УНН
Honda и Nissan прекратили переговоры о запланированном слиянии менее чем через два месяца после объявления. Компании продолжат сотрудничество в области автомобильных технологий, а Nissan будет искать нового партнера.
После отмены запланированной сделки, автопроизводители пообещали «сотрудничать в рамках стратегического партнерства».
Передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
Honda и Nissan в четверг официально отменили запланированное слияние менее чем через два месяца после объявления о нем. Переговоры о слиянии начались в декабре 2024 года - планировалось объединение усилий в секторе электромобилей, но развитие договоренностей затормозилось, стороны столкнулись с противоречиями. Например, у Honda было желание взять под контроль новую компанию.
Обе компании заявили, что продолжат сотрудничество в области автомобильных технологий, о котором было объявлено в 2024 году.
Аналитики и представители автомобильной промышленности говорят, что Nissan, скорее всего, будет искать нового партнера, который поможет укрепить ее финансы и будет сотрудничать над технологиями.
Тайваньский производитель электроники Foxconn, наиболее известный благодаря сборке iPhone и других продуктов Apple, является одним из кандидатов. Янг Лю, председатель правления Foxconn, заявил в среду, что он открыт к сотрудничеству с Nissan, но не намерен настаивать на приобретении компании.
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Лю сказал, что Foxconn ведет переговоры с Renault, давним французским партнером Nissan, о потенциальном сотрудничестве. Согласно договору от 2023 года, Renault постепенно уменьшит свою долю в Nissan примерно до 15%.
Дополнение
В ноябре Nissan заявил, что сократит 9000 рабочих мест и уменьшит глобальные мощности на пятую часть после того, как столкнулся с проблемами на двух своих крупнейших рынках - в США и Китае.
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