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Honda и Nissan прекратили переговоры о слиянии из-за изменения стратегии

Киев  •  УНН

 • 21666 просмотра

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Honda и Nissan прекратили переговоры о запланированном слиянии менее чем через два месяца после объявления. Компании продолжат сотрудничество в области автомобильных технологий, а Nissan будет искать нового партнера.

После отмены запланированной сделки, автопроизводители пообещали «сотрудничать в рамках стратегического партнерства».

Передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Honda и Nissan в четверг официально отменили запланированное слияние менее чем через два месяца после объявления о нем. Переговоры о слиянии начались в декабре 2024 года - планировалось объединение усилий в секторе электромобилей, но развитие договоренностей затормозилось, стороны столкнулись с противоречиями. Например, у Honda было желание взять под контроль новую компанию.

Обе компании заявили, что продолжат сотрудничество в области автомобильных технологий, о котором было объявлено в 2024 году.

Аналитики и представители автомобильной промышленности говорят, что Nissan, скорее всего, будет искать нового партнера, который поможет укрепить ее финансы и будет сотрудничать над технологиями.

Тайваньский производитель электроники Foxconn, наиболее известный благодаря сборке iPhone и других продуктов Apple, является одним из кандидатов. Янг Лю, председатель правления Foxconn, заявил в среду, что он открыт к сотрудничеству с Nissan, но не намерен настаивать на приобретении компании.

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Лю сказал, что Foxconn ведет переговоры с Renault, давним французским партнером Nissan, о потенциальном сотрудничестве. Согласно договору от 2023 года, Renault постепенно уменьшит свою долю в Nissan примерно до 15%. 

Дополнение

В ноябре Nissan заявил, что сократит 9000 рабочих мест и уменьшит глобальные мощности на пятую часть после того, как столкнулся с проблемами на двух своих крупнейших рынках - в США и Китае.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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