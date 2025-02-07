Tesla повышает цены на Model X

Американский производитель электромобилей Tesla снова поднял цены на свои транспортные средства. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

На этот раз подорожание коснулось Model X в Соединенных Штатах. Стоимость стандартной полноприводной версии увеличилась на 5000 долларов и теперь составляет 84 990 долларов. Аналогичное повышение задело и более производительный вариант Plaid, который стоит теперь 99 990 долларов вместо 94 990.

Это не первый случай изменения ценовой политики компании. В декабре прошлого года аналогичное подорожание было зафиксировано для Model S, а с начала февраля Tesla пересмотрела стоимость всех своих моделей в Канаде.

Причины очередного повышения цен производитель не объяснил. В то же время компания продолжает работать над снижением затрат на производство. В январе было отмечено, что средние затраты на материалы и рабочую силу достигли минимального уровня в четвертом квартале, что стало следствием удешевления сырья.

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