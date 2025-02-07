Tesla повышает цены на Model X
Киев • УНН
Tesla увеличила стоимость Model X на 5000 долларов в США - стандартная версия теперь стоит 84 990 долларов. Версия Plaid также подорожала до 99 990 долларов.
Американский производитель электромобилей Tesla снова поднял цены на свои транспортные средства. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
На этот раз подорожание коснулось Model X в Соединенных Штатах. Стоимость стандартной полноприводной версии увеличилась на 5000 долларов и теперь составляет 84 990 долларов. Аналогичное повышение задело и более производительный вариант Plaid, который стоит теперь 99 990 долларов вместо 94 990.
Это не первый случай изменения ценовой политики компании. В декабре прошлого года аналогичное подорожание было зафиксировано для Model S, а с начала февраля Tesla пересмотрела стоимость всех своих моделей в Канаде.
Причины очередного повышения цен производитель не объяснил. В то же время компания продолжает работать над снижением затрат на производство. В январе было отмечено, что средние затраты на материалы и рабочую силу достигли минимального уровня в четвертом квартале, что стало следствием удешевления сырья.
Tesla запускает обновленную Model Y с новыми функциями за $59 99024.01.25, 16:17 • 24641 просмотр