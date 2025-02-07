Tesla повышает цены на Model X

ukenru
Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 107480 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
6 февраля, 15:28 • 114544 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
6 февраля, 12:08 • 121044 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
6 февраля, 11:48 • 122357 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Эксклюзив
НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
6 февраля, 11:04 • 118232 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
6 февраля, 09:26 • 115610 просмотра

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

Эксклюзив
Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов
6 февраля, 08:38 • 113436 просмотра

Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР
6 февраля, 07:36 • 107538 просмотра

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
5 февраля, 20:14 • 119688 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 125600 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Подростки в балаклавах жестоко избили парня на столичной Оболони: предварительная квалификация - хулиганство

Подростки в балаклавах жестоко избили парня на столичной Оболони: предварительная квалификация - хулиганство

6 февраля, 17:53 • 36142 просмотра
Работа транспорта во время тревог в Киеве: что решили в КГВА

Работа транспорта во время тревог в Киеве: что решили в КГВА

6 февраля, 18:28 • 48569 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 55270 просмотра
Politico: новый глава Пентагона примет участие в предстоящей встрече "Рамштайн"

Politico: новый глава Пентагона примет участие в предстоящей встрече "Рамштайн"

6 февраля, 19:00 • 27500 просмотра
Вражеские беспилотники заметили на Киевщине, работает ПВО

Вражеские беспилотники заметили на Киевщине, работает ПВО

6 февраля, 19:49 • 27825 просмотра
публикации
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 151868 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 165425 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 179050 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 183797 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 209859 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 55270 просмотра
Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

6 февраля, 16:50 • 100516 просмотра
Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

6 февраля, 14:59 • 104918 просмотра
Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

6 февраля, 12:32 • 126683 просмотра
Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

6 февраля, 12:27 • 123309 просмотра
Актуальное
Tesla повышает цены на Model X

Tesla повышает цены на Model X

Киев  •  УНН

 • 2635 просмотра

Read in English

Tesla увеличила стоимость Model X на 5000 долларов в США - стандартная версия теперь стоит 84 990 долларов. Версия Plaid также подорожала до 99 990 долларов.

Американский производитель электромобилей Tesla снова поднял цены на свои транспортные средства. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

На этот раз подорожание коснулось Model X в Соединенных Штатах. Стоимость стандартной полноприводной версии увеличилась на 5000 долларов и теперь составляет 84 990 долларов. Аналогичное повышение задело и более производительный вариант Plaid, который стоит теперь 99 990 долларов вместо 94 990.

Это не первый случай изменения ценовой политики компании. В декабре прошлого года аналогичное подорожание было зафиксировано для Model S, а с начала февраля Tesla пересмотрела стоимость всех своих моделей в Канаде.

Причины очередного повышения цен производитель не объяснил. В то же время компания продолжает работать над снижением затрат на производство. В январе было отмечено, что средние затраты на материалы и рабочую силу достигли минимального уровня в четвертом квартале, что стало следствием удешевления сырья.

Tesla запускает обновленную Model Y с новыми функциями за $59 99024.01.25, 16:17 • 24641 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости МираТехнологии
tesla-incTesla Inc
kanadaКанада
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы