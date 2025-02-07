Tesla підвищує ціни на Model X

Американський виробник електромобілів Tesla знову підняв ціни на свої транспортні засоби. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Цього разу подорожчання торкнулося Model X у Сполучених Штатах. Вартість стандартної повнопривідної версії збільшилася на 5000 доларів і тепер становить 84 990 доларів. Аналогічне підвищення зачепило і більш продуктивний варіант Plaid, який коштує тепер 99 990 доларів замість 94 990.

Це не перший випадок зміни цінової політики компанії. У грудні минулого року аналогічне подорожчання було зафіксоване для Model S, а з початку лютого Tesla переглянула вартість усіх своїх моделей у Канаді.

Причини чергового підвищення цін виробник не пояснив. Водночас компанія продовжує працювати над зниженням витрат на виробництво. У січні було зазначено, що середні витрати на матеріали та робочу силу досягли мінімального рівня у четвертому кварталі, що стало наслідком здешевлення сировини.

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