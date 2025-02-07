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Tesla підвищує ціни на Model X

Tesla підвищує ціни на Model X

Київ • УНН

 • 33445 перегляди

Tesla збільшила вартість Model X на 5000 доларів у США - стандартна версія тепер коштує 84 990 доларів. Версія Plaid також подорожчала до 99 990 доларів.

Американський виробник електромобілів Tesla знову підняв ціни на свої транспортні засоби. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Цього разу подорожчання торкнулося Model X у Сполучених Штатах. Вартість стандартної повнопривідної версії збільшилася на 5000 доларів і тепер становить 84 990 доларів. Аналогічне підвищення зачепило і більш продуктивний варіант Plaid, який коштує тепер 99 990 доларів замість 94 990.

Це не перший випадок зміни цінової політики компанії. У грудні минулого року аналогічне подорожчання було зафіксоване для Model S, а з початку лютого Tesla переглянула вартість усіх своїх моделей у Канаді.

Причини чергового підвищення цін виробник не пояснив. Водночас компанія продовжує працювати над зниженням витрат на виробництво. У січні було зазначено, що середні витрати на матеріали та робочу силу досягли мінімального рівня у четвертому кварталі, що стало наслідком здешевлення сировини.

Tesla запускає оновлену Model Y з новими функціями за $59 99024.01.25, 16:17 • 24836 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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