Tesla запускає оновлену Model Y з новими функціями за $59 990

Tesla почне поставки оновленого позашляховика Model Y у Сполучених Штатах у березні, згідно з новою інформацією від компанії. Стартова ціна Model Y Juniper становить $59 990.

Передає УНН із посиланням на The Verge.

Після запуску оновленої "ялівцевої" Model Y в Китаї та інших країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону, Tesla почала приймати замовлення в Америці (США, Канаді, Мексиці та Чилі) та Європі.

У США вартість моделі Y Juniper починається від 59 990 доларів, не враховуючи федеральний податковий кредит у 7 500 доларів США на купівлю нових електромобілів.

Довідково

Оновлена версія найбільш продаваного автомобіля Tesla отримала новий дизайн передніх і задніх ліхтарів, оновлений інтер'єр з 8-дюймовим сенсорним екраном на задньому сидінні, акустичну обробку скла, нову аудіосистему з більшою кількістю динаміків і перенастроєною підвіскою. Модель Y має нову фронтальну камеру, окремо зазначають у огляді ЗМІ, - за словами Tesla, додає "покращену видимість для автопілота та можливостей інтелектуального виклику".

Генеральний директор Ілон Маск опублікував відео в офіційному обліковому записі Tesla на платформі X у четвер ввечері, демонструючи нову Model Y.

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Незважаючи на випуск Y, падіння продажів Tesla поки продовжуються.

Існують інші проблеми, які впливають на репутацію бренду Tesla серед покупців, - нещодавно компанія повідомила про перше падіння продажів порівняно з минулим роком, для вирішення якого "може бути недостатньо нової системи освітлення", ідеться у огляді.

Tesla також прагне відродити свій основний автомобільний бізнес, який стикається зі зростаючою конкуренцією в усьому світі. Керівництво компанії планує обговорити результати за четвертий квартал і весь 2024 рік наступної середи після закриття ринків.

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