Tesla запускает обновленную Model Y с новыми функциями за $59 990
Киев • УНН
Tesla анонсировала старт поставок обновленной Model Y Juniper в США, Канаде и Европе с марта. Автомобиль получил новый дизайн, 8-дюймовый экран для задних пассажиров и улучшенную систему автопилота.
Tesla начнет поставки обновленного внедорожника Model Y в Соединенных Штатах в марте, согласно новой информации от компании. Стартовая цена Model Y Juniper составляет $59 990.
Передает УНН со ссылкой на The Verge.
После запуска обновленной "можжевеловой" Model Y в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Tesla начала принимать заказы в Америке (США, Канаде, Мексике и Чили) и Европе.
В США стоимость модели Y Juniper начинается от 59 990 долларов, не учитывая федеральный налоговый кредит в 7 500 долларов США на покупку новых электромобилей.
Справочно
Обновленная версия самого продаваемого автомобиля Tesla получила новый дизайн передних и задних фонарей, обновленный интерьер с 8-дюймовым сенсорным экраном на заднем сиденье, акустическую отделку стекла, новую аудиосистему с большим количеством динамиков и перенастроенной подвеской.
Модель Y имеет новую фронтальную камеру, отдельно отмечают в обзоре СМИ, - по словам Tesla, добавляет "улучшенную видимость для автопилота и возможностей интеллектуального вызова".
Генеральный директор Илон Маск опубликовал видео в официальном аккаунте Tesla на платформе X в четверг вечером, демонстрируя новую Model Y.
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Несмотря на выпуск Y, падение продаж Tesla пока продолжаются.
Существуют другие проблемы, которые влияют на репутацию бренда Tesla среди покупателей, - недавно компания сообщила о первом падении продаж по сравнению с прошлым годом, для решения которого "может быть недостаточно новой системы освещения", говорится в обзоре.
Tesla также стремится возродить свой основной автомобильный бизнес, который сталкивается с растущей конкуренцией во всем мире. Руководство компании планирует обсудить результаты за четвертый квартал и весь 2024 год в следующую среду после закрытия рынков.
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