Kia отзывает более 22 тыс. электрокаров из-за проблемы с креплением сидений
Киев • УНН
Kia отзывает 22 883 электромобилей EV9 2024-25 годов из-за отсутствия болтов крепления сидений. Дефект обнаружен на заводе в Южной Корее, однако случаев травмирования не зафиксировано.
Kia отзывает более 22 000 электромобилей EV9 в США из-за дефекта крепления сидений, пишет УНН со ссылкой на Mashable.
Детали
Компания Киа отзовет 22 883 электромобилей Kia EV9 2024-25 модельного года.
Компания заявляет, что в некоторых из этих автомобилей отсутствуют болты крепления сидений второго и третьего ряда, и поэтому они «могут не удерживать пассажира должным образом во время определенных столкновений, увеличивая риск получения травм». Kia EV9, выпущенный на рынок в 2023 году, является первым трехрядным электрическим внедорожником производителя.
Kia сообщает, что никаких травмированных, аварий, смертельных случаев или пожаров не было вызвано отсутствием болтов, которые являются результатом ошибки работника сборочного завода в Южной Корее. Однако Kia отмечает, что клиенты могут услышать, что их сиденья бряцают, или заметить, что сиденья EV9 расшатались.
Напомним
Украинский рынок новых автомобилей в декабре 2024 года определил своих фаворитов. В частности, лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать RENAULT Duster.