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Kia відкликає понад 22 тис. електрокарів через проблему з кріпленням сидінь

Kia відкликає понад 22 тис. електрокарів через проблему з кріпленням сидінь

Київ • УНН

 • 26705 перегляди

Kia відкликає 22 883 електромобілів EV9 2024-25 років через відсутність болтів кріплення сидінь. Дефект виявлено на заводі в Південній Кореї, проте випадків травмування не зафіксовано.

Kia відкликає понад 22 000 електромобілів EV9 у США через дефект кріплення сидінь, пише УНН з посиланням на Mashable.

Деталі

Компанія Кіа відкличе 22 883 електромобілів Kia EV9 2024-25 модельного року. 

Компанія заявляє, що в деяких з цих автомобілів відсутні болти кріплення сидінь другого і третього ряду, і тому вони "можуть не утримувати пасажира належним чином під час певних зіткнень, збільшуючи ризик отримання травм". Kia EV9, випущений на ринок у 2023 році, є першим трирядним електричним позашляховиком виробника. 

Kia повідомляє, що жодних травмованих, аварій, смертельних випадків або пожеж не було спричинено відсутністю болтів, які є результатом помилки працівника складального заводу в Південній Кореї. Однак Kia зазначає, що клієнти можуть почути, що їхні сидіння брязкають, або помітити, що сидіння EV9 розхиталися.

Нагадаємо 

Український ринок нових автомобілів у грудні 2024 року визначив своїх фаворитів. Зокрема, лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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