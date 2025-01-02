Kia відкликає понад 22 тис. електрокарів через проблему з кріпленням сидінь

Kia відкликає понад 22 000 електромобілів EV9 у США через дефект кріплення сидінь, пише УНН з посиланням на Mashable.

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Компанія Кіа відкличе 22 883 електромобілів Kia EV9 2024-25 модельного року.

Компанія заявляє, що в деяких з цих автомобілів відсутні болти кріплення сидінь другого і третього ряду, і тому вони "можуть не утримувати пасажира належним чином під час певних зіткнень, збільшуючи ризик отримання травм". Kia EV9, випущений на ринок у 2023 році, є першим трирядним електричним позашляховиком виробника.

Kia повідомляє, що жодних травмованих, аварій, смертельних випадків або пожеж не було спричинено відсутністю болтів, які є результатом помилки працівника складального заводу в Південній Кореї. Однак Kia зазначає, що клієнти можуть почути, що їхні сидіння брязкають, або помітити, що сидіння EV9 розхиталися.

Нагадаємо

Український ринок нових автомобілів у грудні 2024 року визначив своїх фаворитів. Зокрема, лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster.