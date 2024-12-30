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Дані про 800 тисяч електромобілів Volkswagen опинилися у відкритому доступі

Дані про 800 тисяч електромобілів Volkswagen опинилися у відкритому доступі

Київ • УНН

 • 24481 перегляди

Дані 800 тисяч власників електромобілів Volkswagen опинилися у відкритому доступі через хмарне сховище Amazon. Витік розкрив GPS-координати та інформацію про 466 тисяч авто, що дозволило відстежити розпорядок дня власників.

У Європі дані близько 800 тис. автомобілістів були "злиті" у відкритий доступ. Про це повідомляє Der Spiegel, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у результаті витоку даних Volkswagen конфіденційна інформація 800 тис. власників електромобілів стала доступною, включаючи GPS-координати та рівень заряду акумулятора. Витік дозволив визначити розпорядок дня власників, серед яких опинилися політики, підприємці та силовики. Помилка була усунена, але інцидент вказав на необхідність підвищення кібербезпеки в автомобільній галузі.

Приблизно в 466 тис. з 800 тис. випадків дані про місцезнаходження були настільки точними, що їх можна було використовувати для складання карти порядку дня кожного власника,

- йдеться у повідомленні.

За даними видання, кілька терабайт даних, що належать тисячам власників електрокарів були в незахищеному в хмарному сховищі Amazon. Витік торкнувся машин марок Volkswagen, Seat, Audi і Skoda. Зазначається, що у відкритому доступі також опинилась геолокація близько 460 тис. автомобілів.

Проблема була виявлена анонімним інформатором, який використовував програмне забезпечення, що було у відкритому доступі для розкриття конфіденційної інформації.

Більшість постраждалих – водії з Німеччини. Як з'ясувалося, витік стався через дочірню компанію Volkswagen, компанію-розробника програмного забезпечення  Cariad. Технічна команда компанії Cariad діяла швидко, вона заблокувала несанкціонований доступ до даних клієнтів.

Компанія Volkswagen опублікувала заяву, в якій запевнила клієнтів, що при зломі не було розкрито жодної конфіденційної інформації, такої як паролі або платіжні реквізити. Однак залишаються побоювання щодо того, як ці дані могли бути використані злочинцями, шахраями, шантажистами чи переслідувачами.

Нагадаємо

Німецький автогігант Volkswagen планує масштабну оптимізацію до 2030 року, скоротивши третину персоналу. Компанія не закриватиме заводи, але зменшить виробничі потужності та урізає зарплати менеджменту.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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audiAudi
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