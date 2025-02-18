Honda открыта для возобновления переговоров с Nissan, но есть нюанс

Японский автогигант Honda готов к возобновлению переговоров с Nissan о поглощении для создания четвертого по величине производителя автомобилей в мире. Условием является уход с должности нынешнего руководителя компании-конкурента Макото Учиды, сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Отмечается, что 58-летний Учида был одним из самых решительных сторонников соглашения между концернами. Однако его отношения с руководителем Honda Тосихиро Мибе ухудшились. Тот был разочарован вялостью с реструктуризацией Nissan и глубиной финансовых проблем компании.

Переговоры о слиянии сорвались после того, как Honda потребовала, чтобы Nissan стал полностью принадлежащей ей дочерней компанией, а не создавал холдинг, при этом обе компании находились в "равных условиях". ... Honda будет готова возобновить переговоры под руководством нового босса, который сможет лучше сотрудничать с внутренними конкурентами - говорится в статье.

По данным издания, внезапная приостановка переговоров с Honda заставила Nissan, который борется с падением продаж, пытаться найти альтернативного партнера, чтобы обеспечить свое выживание. В частности, компания Foxconn на прошлой неделе подтвердили свою заинтересованность в приобретении акций Nissan как средство для обеспечения контрактов на производство электромобилей.

Nissan должен обеспечить достаточный денежный буфер не только для финансирования расходов на реструктуризацию, но и для того, чтобы избежать "порочного круга" от повышения процентных ставок по кредитам из-за потенциального снижения кредитного рейтинга, - пишет издание.

Напомним

На днях Honda и Nissan прекратили переговоры о слиянии из-за изменения стратегии. После отмены запланированной сделки, автопроизводители пообещали "сотрудничать в рамках стратегического партнерства".