Tesla обновит программное обеспечение автопилота в Китае: планируется добавить систему помощи водителю - Reuters

В начале недели американский автопроизводитель уведомил китайских пользователей своего программного обеспечения о запланированном обновлении функции автопилота.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Компания Tesla на этой неделе выпустит обновление программного обеспечения, которое добавляет функции автопилота для городских дорог и совершенствует существующее программное обеспечение Navigate on Autopilot (NOA).

Американский автопроизводитель в понедельник уведомил китайских пользователей своего программного обеспечения о запланированном обновлении функции автопилота, но отозвал сообщение через несколько минут, согласно нескольким сообщениям в китайских социальных сетях.

Обновление предоставит программному обеспечению менее продвинутую версию функции Full Self-Driving, доступной в Соединенных Штатах, из-за недостаточной информации о китайских дорогах и правилах дорожного движения