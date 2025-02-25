Tesla обновит программное обеспечение автопилота в Китае: планируется добавить систему помощи водителю - Reuters
Киев • УНН
Tesla планирует выпустить обновление программного обеспечения автопилота для китайских пользователей с функциями для городских дорог. Новая версия будет упрощенной по сравнению с американской из-за особенностей китайских дорог.
В начале недели американский автопроизводитель уведомил китайских пользователей своего программного обеспечения о запланированном обновлении функции автопилота.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Компания Tesla на этой неделе выпустит обновление программного обеспечения, которое добавляет функции автопилота для городских дорог и совершенствует существующее программное обеспечение Navigate on Autopilot (NOA).
Американский автопроизводитель в понедельник уведомил китайских пользователей своего программного обеспечения о запланированном обновлении функции автопилота, но отозвал сообщение через несколько минут, согласно нескольким сообщениям в китайских социальных сетях.
Обновление предоставит программному обеспечению менее продвинутую версию функции Full Self-Driving, доступной в Соединенных Штатах, из-за недостаточной информации о китайских дорогах и правилах дорожного движения
Напомним,
Продажи Tesla в Европе упали на 45% в январе 2024 года после политических заявлений Илона Маска. Доля компании на рынке снизилась до 1%, тогда как общие продажи электромобилей в Европе выросли на 37%.
Honda открыта для возобновления переговоров с Nissan, но есть нюанс18.02.25, 11:33 • 23208 просмотров