Tesla обновит программное обеспечение автопилота в Китае: планируется добавить систему помощи водителю - Reuters

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Киев  •  УНН

 • 3852 просмотра

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Tesla планирует выпустить обновление программного обеспечения автопилота для китайских пользователей с функциями для городских дорог. Новая версия будет упрощенной по сравнению с американской из-за особенностей китайских дорог.

В начале недели американский автопроизводитель уведомил китайских пользователей своего программного обеспечения о запланированном обновлении функции автопилота.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Компания Tesla на этой неделе выпустит обновление программного обеспечения, которое добавляет функции автопилота для городских дорог и совершенствует существующее программное обеспечение Navigate on Autopilot (NOA). 

Американский автопроизводитель в понедельник уведомил китайских пользователей своего программного обеспечения о запланированном обновлении функции автопилота, но отозвал сообщение через несколько минут, согласно нескольким сообщениям в китайских социальных сетях.

Обновление предоставит программному обеспечению менее продвинутую версию функции Full Self-Driving, доступной в Соединенных Штатах, из-за недостаточной информации о китайских дорогах и правилах дорожного движения

- сказал Reuters один из источников.

Напомним,

Продажи Tesla в Европе упали на 45% в январе 2024 года после политических заявлений Илона Маска. Доля компании на рынке снизилась до 1%, тогда как общие продажи электромобилей в Европе выросли на 37%.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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