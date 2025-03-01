Volkswagen отзывает более 60 000 автомобилей в США из-за неисправности
Киев • УНН
Volkswagen отзывает 60 490 автомобилей в США из-за проблемы с отображением положения передачи. Дефект касается моделей ID.4, Audi Q4 e-Tron и Q4 e-Tron Sportback 2021-2023 годов выпуска.
Компания Volkswagen объявила об отзыве 60 490 автомобилей в США из-за дефекта в системе отображения положения передачи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как сообщила Национальная администрация безопасности дорожного движения США, Volkswagen (VOWG_p.DE), отзывает 60 490 автомобилей в США из-за отсутствия отображения положения передачи, что может привести к откату автомобиля, если не задействован стояночный тормоз.
По данным регулятора безопасности автомобилей, отзыв затрагивает некоторые автомобили ID.4 2021-2023 годов, Audi Q4 e-Tron 2022-2023 годов и Q4 e-Tron Sportback.
Напомним
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