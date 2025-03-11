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Volkswagen потерял треть прибыли: что ждет автогиганта в 2025 году

Киев • УНН

 • 20031 просмотра

Прибыль Volkswagen в 2024 году упала на 31% до 12,4 млрд евро из-за жесткой конкуренции в Китае. Компания планирует инвестировать 165 млрд евро в новые технологии и ожидает роста рентабельности.

Volkswagen потерял треть прибыли: что ждет автогиганта в 2025 году

Volkswagen объявил о падении прибыли в 2024 году, но надеется на рост рентабельности в текущий период

По данным компании, Volkswagen заработал 12,4 миллиарда евро, что почти на 31% меньше, чем в 2023 году. Передает УНН со ссылкой на Euronews и Handelsblatt. 

VW сообщает о падении прибыли 

Немецкий автопроизводитель Volkswagen сообщает о резком падении прибыли за 2024 год. В повседневной деятельности операционная прибыль упала на целых 15 процентов до 19,1 миллиарда евро. Дивиденды будут снижены на 30% до 6,36 евро на привилегированную акцию, которая котируется на DAX. Это более значительное сокращение, чем ожидалось.

Чистая прибыль группы упала на 30,6 процента до 12,4 миллиарда евро. Значительно более низкие прибыли в компании связывают с жесткой конкуренцией в Китае. Также повлияли высокие затраты на реорганизацию.

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В Volkswagen отмечают, что продажи составляют 9 миллионов автомобилей по всему миру, - это на 3,5% меньше, чем в предыдущем году. Учитывая падение продаж в Китае, Volkswagen также отметил рост продаж своей продукции в Южной Америке. 

Volkswagen нацелен на рост продаж, но предупреждает о сокращении

Сейчас в Volkswagen планируют, что операционная рентабельность, которая в 2024 году составила 5,9 %, в этом году будет находиться в пределах 5,5-6,5 %.

Немецкий производитель автомобилей планирует значительно сократить свои расходы в ближайшие годы. По словам финансового директора Арно Антлица, с 2025 по 2029 год в новые объекты, технологии и программное обеспечение будет инвестировано в общей сложности около 165 миллиардов евро.

Компания, базирующаяся в Вольфсбурге, заложила в бюджет около 180 миллиардов евро на предыдущий пятилетний период с 2024 по 2028 год. 

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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