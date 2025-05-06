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Ford оценивает убытки в 1,5 млрд долларов в 2025 году из-за пошлин Трампа

Киев • УНН

 • 8534 просмотра

Ford ухудшил прогноз прибыли на 2025 год из-за пошлин США на автопром. Убытки компании могут достичь 1,5 млрд долларов.

Ford оценивает убытки в 1,5 млрд долларов в 2025 году из-за пошлин Трампа

Американский автопроизводитель Ford уменьшил свой годовой прогноз из-за американских таможенных тарифов на автомобильную промышленность. 

Передает УНН со ссылкой на Reuters и L'Opinion. 

Детали

Американский автопроизводитель Ford объявил в понедельник в пресс-релизе свой годовой прогноз - он пошатнулся в сторону значительных убытков. Причина - введенные США таможенные тарифы на автомобильную промышленность. Следовательно, согласно отчету, пошлины должны оказать чистое влияние в размере 1,5 миллиарда долларов на проформа-операционную прибыль компании в 2025 году. Общие расходы за год - 2,5 миллиарда долларов. Это будет связано главным образом с импортом автомобилей из Мексики и Китая.

В феврале автопроизводитель из Дирборна, штат Мичиган, прогнозировал прибыль до уплаты процентов и налогов в размере от 7,0 до 8,5 миллиарда долларов за 2025 год. Этот прогноз не учитывал пошлины Трампа.

Комментарий

На сегодня наши команды сделали многое, чтобы минимизировать влияние тарифов

- сказала журналистам финансовый директор Шерри Хаус.

Она добавила, что чистое влияние в первом квартале составило 200 миллионов долларов.

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Интересный факт, подтвержденный финансовым менеджером: 35% транспортных средств, пересекающих Соединенные Штаты из Мексики в Канаду, сейчас используют альтернативную схему – пошлину для перевозки – чтобы избежать американского налогообложения.

В целом в отчете за 1-й квартал отмечается, что доход Ford упал на 5% до 40,7 миллиарда долларов, но превзошел ожидания примерно в 36 миллиардов долларов.

Прибыли выросли, поскольку потребители поспешили скупать автомобили, обеспокоенные тем, что тарифы приведут к росту цен. 

Напомним

Администрация Трампа ввела 25% пошлину на импорт автокомпонентов, что приведет к подорожанию авто, ремонтов и страховых взносов. Больше всего пострадают Volvo, Rivian и GM.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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