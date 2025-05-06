Ford оценивает убытки в 1,5 млрд долларов в 2025 году из-за пошлин Трампа
Киев • УНН
Ford ухудшил прогноз прибыли на 2025 год из-за пошлин США на автопром. Убытки компании могут достичь 1,5 млрд долларов.
Американский автопроизводитель Ford уменьшил свой годовой прогноз из-за американских таможенных тарифов на автомобильную промышленность.
Передает УНН со ссылкой на Reuters и L'Opinion.
Детали
Американский автопроизводитель Ford объявил в понедельник в пресс-релизе свой годовой прогноз - он пошатнулся в сторону значительных убытков. Причина - введенные США таможенные тарифы на автомобильную промышленность. Следовательно, согласно отчету, пошлины должны оказать чистое влияние в размере 1,5 миллиарда долларов на проформа-операционную прибыль компании в 2025 году. Общие расходы за год - 2,5 миллиарда долларов. Это будет связано главным образом с импортом автомобилей из Мексики и Китая.
В феврале автопроизводитель из Дирборна, штат Мичиган, прогнозировал прибыль до уплаты процентов и налогов в размере от 7,0 до 8,5 миллиарда долларов за 2025 год. Этот прогноз не учитывал пошлины Трампа.
Комментарий
На сегодня наши команды сделали многое, чтобы минимизировать влияние тарифов
Она добавила, что чистое влияние в первом квартале составило 200 миллионов долларов.
Volkswagen потерял треть прибыли: что ждет автогиганта в 2025 году11.03.25, 17:33 • 20080 просмотров
Интересный факт, подтвержденный финансовым менеджером: 35% транспортных средств, пересекающих Соединенные Штаты из Мексики в Канаду, сейчас используют альтернативную схему – пошлину для перевозки – чтобы избежать американского налогообложения.
В целом в отчете за 1-й квартал отмечается, что доход Ford упал на 5% до 40,7 миллиарда долларов, но превзошел ожидания примерно в 36 миллиардов долларов.
Прибыли выросли, поскольку потребители поспешили скупать автомобили, обеспокоенные тем, что тарифы приведут к росту цен.
Напомним
Администрация Трампа ввела 25% пошлину на импорт автокомпонентов, что приведет к подорожанию авто, ремонтов и страховых взносов. Больше всего пострадают Volvo, Rivian и GM.
Toyota призывает противостоять доминированию Китая на автомобильном рынке, увеличив инвестиции в водородные автомобили - УкрАвтопром05.05.25, 18:01 • 7444 просмотра