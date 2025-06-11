США и Китай согласовали план уменьшения торговой напряженности

США и Китай согласовали предварительный план смягчения торговой напряженности, который может восстановить поток чувствительных товаров между двумя крупнейшими экономиками мира. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Отмечается, что американские и китайские участники переговоров в Лондоне заявили, что обе стороны договорились о том, как реализовать договоренности, достигнутые на предыдущем раунде переговоров в Женеве.

По словам главного торгового переговорщика Китая Ли Чэнгана, теперь делегации США и Китая вернут наработанные предложения лидерам стран.

После того, как президенты утвердят их, мы будем стараться это реализовать