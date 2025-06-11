США и Китай согласовали план уменьшения торговой напряженности
Киев • УНН
США и Китай достигли предварительного соглашения для возобновления потока товаров между странами. Лидеры стран должны утвердить предложения, после чего страны перейдут к их реализации.
США и Китай согласовали предварительный план смягчения торговой напряженности, который может восстановить поток чувствительных товаров между двумя крупнейшими экономиками мира. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что американские и китайские участники переговоров в Лондоне заявили, что обе стороны договорились о том, как реализовать договоренности, достигнутые на предыдущем раунде переговоров в Женеве.
По словам главного торгового переговорщика Китая Ли Чэнгана, теперь делегации США и Китая вернут наработанные предложения лидерам стран.
После того, как президенты утвердят их, мы будем стараться это реализовать
В свою очередь торговый представитель США Джеймисон Грир уточнил, что других встреч не запланировано, но добавил, что американская и китайская стороны часто общаются и могут делать это, когда им нужно.
"Хотя полные детали соглашения не разглашаются, американские переговорщики заявили, что они "абсолютно уверены", что вопросы по поставкам редкоземельных минералов и магнитов будут решены", - говорится в статье.
Напомним
На днях лидер КНР Си Цзиньпин согласился разрешить поставки редкоземельных минералов и магнитов в США. Это может уменьшить напряженность в торговых отношениях между странами.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что встреча американских представителей с китайской делегацией по торговой сделке состоится 9 июня в Лондоне.
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