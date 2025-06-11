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США и Китай согласовали план уменьшения торговой напряженности

Киев • УНН

 • 740 просмотра

США и Китай достигли предварительного соглашения для возобновления потока товаров между странами. Лидеры стран должны утвердить предложения, после чего страны перейдут к их реализации.

США и Китай согласовали план уменьшения торговой напряженности

США и Китай согласовали предварительный план смягчения торговой напряженности, который может восстановить поток чувствительных товаров между двумя крупнейшими экономиками мира. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что американские и китайские участники переговоров в Лондоне заявили, что обе стороны договорились о том, как реализовать договоренности, достигнутые на предыдущем раунде переговоров в Женеве.

По словам главного торгового переговорщика Китая Ли Чэнгана, теперь делегации США и Китая вернут наработанные предложения лидерам стран.

После того, как президенты утвердят их, мы будем стараться это реализовать

- сказал министр торговли США Говард Лутник.

В свою очередь торговый представитель США Джеймисон Грир уточнил, что других встреч не запланировано, но добавил, что американская и китайская стороны часто общаются и могут делать это, когда им нужно.

"Хотя полные детали соглашения не разглашаются, американские переговорщики заявили, что они "абсолютно уверены", что вопросы по поставкам редкоземельных минералов и магнитов будут решены", - говорится в статье.

Напомним

На днях лидер КНР Си Цзиньпин согласился разрешить поставки редкоземельных минералов и магнитов в США. Это может уменьшить напряженность в торговых отношениях между странами.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что встреча американских представителей с китайской делегацией по торговой сделке состоится 9 июня в Лондоне.

Автовиробники США закликають к немедленным действиям из-за ограничений Китая на экспорт редкоземельных материалов 05.06.25, 16:58 • 1768 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Женева
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Лондон
Tesla
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