Експорт рідкоземельних магнітів з Китаю до США різко зріс у червні

Експорт рідкоземельних магнітів з Китаю до Сполучених Штатів у червні зріс більш ніж у сім разів порівняно з травневим рівнем. Це свідчить про різке відновлення потоку критично важливих мінералів, котрі використовуються в електромобілях та вітрових турбінах після укладення китайсько-американської торговельної угоди, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Вихідні поставки до Сполучених Штатів від найбільшого у світі виробника рідкоземельних магнітів зросли до 353 метричних тонн у червні, що на 660% більше, ніж у травні, згідно з даними Головного митного управління, опублікованими в неділю.

Це сталося після того, як у червні було досягнуто угод щодо вирішення проблем, пов'язаних з поставками рідкоземельних мінералів та магнітів до Сполучених Штатів. Виробник чіпів Nvidia (NVDA.O) планує відновити продаж своїх чіпів H20 AI до Китаю в рамках угоди.

Китай, який забезпечує понад 90% світових поставок рідкоземельних магнітів, на початку квітня вирішив додати кілька рідкоземельних товарів до свого списку обмежень на експорт у відповідь на мита США.

Подальше різке падіння поставок у квітні та травні, через тривалий час, необхідний для отримання експортних ліцензій, порушило глобальний ланцюг поставок, змусивши деяких автовиробників за межами Китаю частково припинити виробництво через дефіцит рідкоземельних елементів.

Загалом Китай експортував 3188 тонн постійних рідкоземельних магнітів у всьому світі минулого місяця, що на 157,5% більше, ніж 1238 тонн у травні, хоча обсяг у червні все ще був на 38,1% меншим, ніж у відповідному місяці 2024 року.

Поставки магнітів, ймовірно, відновляться ще більше в липні, оскільки більше експортерів отримали ліцензії в червні, вважають аналітики.

Протягом першої половини 2025 року експорт рідкоземельних магнітів впав на 18,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 22 319 тонн.

Доповнення

Міністерство промисловості Китаю планує заборонити перепродаж нових автомобілів протягом шести місяців після реєстрації. Це спрямовано на вирішення проблеми продажу вживаних авто з нульовим пробігом.

Китайський експорт рідкісноземельних елементів у червні 2025 року досяг 7 742,2 тонни, що на 60,3% більше, ніж у червні 2024 року. Вартість експорту зросла до 170 мільйонів юанів, збільшившись на 30,8% порівняно з попереднім місяцем.ni